Una Pedalada més curta i divertida

Una de les grans tradicions de la Festa Major és la Pedalada Popular, que arriba enguany a la seva 37a edició. Es tracta d’una trobada ciclista per a ciutadans de totes les edats que va néixer l’any 1987 de la mà d’Aureli Mulet i Joan Moliné, dos apassionats del ciclisme que tenien una botiga de bicicletes. En la primera edició van aplegar uns 150 corredors, una xifra que amb el pas dels anys acabaria superant el miler. La pandèmia va forçar la suspensió de dues edicions i la prova va anar perdent pistonada. L’edició de l’any passat, la darrera en la qual tots dos van ser al capdavant, va comptar amb uns 450 participants.
Des d’aquest any, l’Escola de Ciclisme Vallès, BiTer i BTT Bonaire s’han posat al capdavant d’una iniciativa que vol perviure amb el mateix format que l’ha convertit en un punt de trobada per a ciutadans i ciclistes de totes les edats i condicions.
La cita és aquest dissabte a les 10 hores. La sortida serà a la plaça de Ricard Camí i l’arribada al Pla del Castell, en ple Parc de Vallparadís, en una zona on la gespa es va replantar fa unes setmanes per tal que estigui en les millors condicions possibles, reparant d’aquesta manera la lenta degradació que havia patit en els darrers anys.
Canvi de traçat
La principal novetat d’aquesta edició de la Pedalada Popular de Festa Major resideix en la llargària del recorregut. Si en les passades edicions es recorrien gairebé 10 quilòmetres, a partir d’aquesta s’ha optat per un circuit urbà que queda reduït gairebé a la meitat. Els corredors faran una mica menys de sis quilòmetres abans d’entrar al parc de Vallparadís.
El recorregut de la Pedalada Popular de Festa Major ha experimentat canvis importants amb relació a les darreres edicions. El nou recorregut de la Pedalada és el següent. Començarà, com és habitual, a la plaça de Ricard Camí, a la part alta de la rambla d’Ègara. Els ciclistes continuaran Rambla amunt cap a la carretera de Martorell, avinguda d’Àngel Sallent, carrer de Volta, plaça de Sant Oleguer, carrer de Josep Trueta i carrer del Bruc, per tornar a enllaçar amb la Rambla d’Ègara, aquesta vegada de baixada. Agafaran el carrer de la Rasa, carrer Nou de Sant Pere, carrer de la Creu Gran, pont de Sant Pere, plaça del Rector Homs, carrer de Josep Rigol i Fornaguera i carrer de l’Arquitecte Puig i Cadafalch, fins a arribar al passeig del Vint-i-Dos de Juliol, des d’on accediran al parc de Vallparadís per la rampa d’accés i s’aturaran al Pla del Castell.
Després de travessar la línia d’arribada, els ciclistes rebran un refrigeri i es podran refrescar en espera de l’entrega de guardons. Mentrestant, els més menuts podran participar en una gimcana amb bicicleta.
La Pedalada Popular no té caràcter competitiu. No es tracta de saber qui arriba el primer, sinó que tot el pilot circuli de manera homogènia i ordenada fins al punt d’arribada. És per això que es fan diferents aturades per tal que la gran serp multicolor circuli tota unida, sense perdre cap dels seus integrants.
Cal dur casc
Per a aquesta activitat, és imprescindible que els menors de 16 anys vagin equipats amb casc, per bé que el casc és també recomanable per a tots els participants. Les bicicletes han de ser de pedals. Seguint les recomanacions de la Policia Municipal, no es permetran les bicicletes que no en tenen, ja que alenteix molt la prova.