Una prova atlètica encara més popular

Terrassa té múltiples i variades curses, de competitives a populars. Una de les que més participants atrau és la Cursa-Caminada de Festa Major, que arriba enguany a la 46a edició. La cita se celebra aquest dissabte a les 19.15 hores al capdamunt de la rambla d’Ègara, a la plaça de Ricard Camí.
Des de l’edició de l’any passat, la prova és encara més popular. Ha adquirit un format no competitiu, per bé que aquells que ho desitgin poden controlar el crono. Ara bé, l’organització no facilita classificació. Es tracta d’una cursa que en realitat són dues. A les 19.15 es donarà el tret de sortida a la cursa infantil, que té un recorregut d’1,2 quilòmetres, perfectament a l’abast dels més menuts. A continuació entraran en acció els adults, que hauran de completar un circuit de 6 quilòmetres.
El recorregut infantil es desenvoluparà íntegrament per la rambla d’Ègara. Els participants sortiran de la plaça de Ricard Camí en direcció nord fins a l’altura del passeig del Vint-i-dos de Juliol. Des d’allà, canviaran de sentit per baixar la Rambla fins al carrer del Pare Llaurador, on tornaran a girar per enfilar el darrer tram en direcció nord fins a travessar la línia d’arribada, situada novament a la plaça de Ricard Camí.
Els adults prendran la sortida a les 19.45 hores. Després de pujar per la rambla d’Ègara i continuar pel passeig del Vint-i-dos de Juliol, el traçat passarà pels carrers de Salmerón, l’avinguda de Jacquard i la carretera de Castellar abans d’emprendre el camí de retorn fins a la plaça de Ricard camí.
Aquesta edició comptarà amb la participació de Todos Contra la Histiocitosis, una associació compromesa amb la investigació de la histiocitosi de cel·lules de Langerhans. La seva presència servirà per donar visibilitat a aquesta malaltia minoritària i per continuar recaptant fons destinats als projectes de recerca que es desenvolupen als hospitals Sant Joan de Déu i Vall d’Hebron.
L’organització de la Cursa Atlètica de Festa Major correspon al Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa (CEVOT).
Recuperant múscul participatiu
La 46a Cursa-Caminada de Festa Major arriba després d’una edició que va marcar un punt d’inflexió per a la prova. El nou format no competitiu va contribuir a incrementar notablement la participació, amb 750 corredors i corredores entre la cursa infantil i la d’adults. Tot i que no es van elaborar classificacions oficials, els terrassencs Marc Otero i Bru Roset van ser els primers a travessar la línia d’arribada.