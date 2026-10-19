Victòria amb el Tenerife Echeyde i derrota a la piscina del Barcelona

L'equip masculí del CN Terrassa va sumar tres punts en la doble jornada del cap de setmana. En partit corresponent a la sisena jornada, els de Sergi Mora es van desfer per 11 a 10 del Tenerife Echeyde a la piscina de l'Àrea Olímpica dissabte, mentre que diumenge van encaixar la primera derrota de l'exercici en caure per 14 gols a 12 a la piscina de la Nova Escullera davant del CN Barcelona.
El duel de dissabte va ser molt igualat, amb parcials de 2-2, 3-3 i 3-3 en els tres primers quarts. En el darrer període, dos gols d'Òscar Blasco i un de Lars Ten Broek van situar l'equip amb un 11 a 9 favorable que va ser suficient per assegurar els tres punts davant dels canaris.
Diumenge, el duel contra el CN Barcelona va ser força igualat. El primer acte va acabar amb empat a quatre, però al segon, els cenebistes van signar un 5 a 3 favorable. Va intentar retallar el Natació, però dos parcials finals de 2 a 2 i 3 a 3 van acabar deixant el triomf a Barcelona.
Els de Mora ocupen la quarta posició amb els mateixos 18 punts que el tercer classificat, CN Sabadell. Lideren la lliga amb 21 punts el CN Atlètic Barceloneta i el CN Barcelona.