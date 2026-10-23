Va formar-se per ser administrativa, però no va exercir, ja que va treballar al negoci familiar. “M’agradava molt treballar de cara al públic i hi vaig estar molt bé i, a més, amb els meus pares”, comenta. Quan els seus pares es van jubilar, va treballar un temps en una comercialitzadora del sector de l’alimentació, però després va iniciar un projecte que ha culminat en Luxia Essence, des d’on fa tasques “d’assessora en sexualitat”, afirma.
“El tema del sexe, amb els meus pares sempre ha sigut zero tabús”, explica i afegeix que “estic estudiant per treure’m el certificat de coach en sexualitat, per fer sessions individuals i de parella”. Imparteix tallers de sexualitat, però aclareix que són destinats a per a qualsevol persona, de qualsevol gènere i qualsevol orientació sexual”. Ofereix també productes relacionats amb aquesta temàtica i organitza altres activitats, com el “bingoluxia”, algunes amb comerços de la ciutat i avisa que aquests tallers no tenen res a veure “amb els típics tupper sex casposos de tota la vida”.
Està acabant de confeccionar la seva pàgina web i també té un compte a Instagram, @luxiaessence. Opina que “no hi ha confiança en la parella per parlar de sexualitat” i manifesta la seva preocupació per la joventut actual en aquest camp i apunta que “el porno és la gran mentida”.