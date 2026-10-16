Actuació d’emergència per estabilitzar un mur de contenció a la riera de les Arenes després dels episodis de pluja

’Ajuntament de Terrassa va iniciar la setmana passada els treballs de reparació i protecció d’un mur de contenció a la riera de les Arenes, en el tram comprès entre el pont d’Extremadura i el pont de Navarra. La intervenció es fa per la via d’emergència arran dels danys causats per les fortes pluges del 16 de setembre i agreujats pel xfec del 3 d’octubre, que van generar un esvoranc a la vorera i van afectar el col·lector d’aigües pluvials.
Després de detectar la incidència, els serveis tècnics municipals van realitzar una inspecció detallada de la zona i van determinar que calia intervenir immediatament per prevenir un deteriorament major en cas de nous episodis de pluja intensos.
Com que la competència sobre les rieres recau en l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), el Consistori va notificar la situació a l’organisme i va adoptar mesures provisionals de seguretat per als vianants i de manteniment dels serveis afectats.
Unes obres de 100.000 euros per reconduir el cabal
Paral·lelament, l’Administració local ha tramitat una actuació d’emergència per dur a terme els treballs amb la màxima rapidesa. Les feines inclouen la reorientació del flux de la riera per evitar l’impacte directe contra el mur soscavat, la protecció temporal del marge, la reparació del tram afectat del col·lector i la restauració de la vorera.
L’objectiu d’aquestes tasques és estabilitzar el terreny, protegir la infraestructura i reduir els riscos per a la via pública i la circulació a la zona. S’estima que el conjunt de les actuacions tindrà un cost de 100.000 euros i que la durada prevista dels treballs serà de dos mesos.
Un projecte estructural pendent de finançament
L’àmbit afectat s’emmarca dins del Pla Director de les rieres de les Arenes, del Palau i de Rubí. L’ACA ja té aprovat definitivament el projecte de protecció de la fonamentació de diversos trams de mur entre el pont de Navarra i el pont de Castellar, pressupostat en 1.891.551,58 euros (IVA inclòs), per tal d’evitar l’erosió i el desfalcament dels murs.
Tot i així, els informes tècnics municipals assenyalen que el desperfecte actual no es podia haver previst, atès que no s’havia detectat cap senyal previ com ara esquerdes o assentaments al paviment adjacent. Posteriorment a les feines d’emergència, l'Ajuntament iniciarà els tràmits corresponents amb l'ACA.