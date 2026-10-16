Alerta vermella a Terrassa: la ciutat es prepara per a hores crítiques de pluja intensa

L’alerta per mal temps ha posat en guàrdia els serveis d'emergència de Terrassa. Davant la previsió de pluges de forta intensitat emesa pel Servei Meteorològic de Catalunya i l’activació del pla INUNCAT per part de Protecció Civil de la Generalitat, l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha activat en fase d’alerta el Pla d’Emergència Municipal per risc d’inundacions.
D’acord amb les previsions meteorològiques, el canvi de temps s’iniciarà dissabte a la tarda i s’allargarà fins dilluns. Tanmateix, els mapes assenyalen una finestra horària especialment delicada a la ciutat: el moment de major intensitat de les precipitacions es podria produir dissabte entre les 19 hores i mitjanit.
Dispositiu municipal i mesures de prevenció
El Comitè Tècnic d'Emergència Municipal, amb la presència de la regidora de Protecció Civil, Ruth Hibernón, s'ha reunit aquest matí per coordinar les actuacions preventives a tota la trama urbana. Entre les primeres mesures adoptades destaca la feina de l'empresa municipal Eco-Equip, que ha prioritzat la neteja d'embornals i de la xarxa de clavegueram als punts més crítics.
Així mateix, s'han revisat les lleres i les barreres de les rieres per detectar i retirar possibles branques de grans dimensions que puguin obstaculitzar el pas de l'aigua en els ulls dels ponts. D'altra banda, els equips de Serveis Socials han activat un seguiment especial de les persones en situació de sensellarisme per garantir la seva seguretat durant l'episodi de mal temps.
Crida a la precaució i restriccions
Des de l'Ajuntament es fa una crida a la ciutadania per extremar la prudència i evitar els desplaçaments innecessaris, especialment durant la franja de màxima intensitat. Es remarca la importància de no apropar-se ni aparcar vehicles a torrents, rieres o zones inundables.
També es recomana recollir tendals, para-sols i qualsevol element de terrasses i balcons que pugui ser arrossegat pel vent, a més d'evitar zones arbrades. Paral·lelament, es recorda que l'accés a l'Anella Verda continua del tot prohibit a causa de les restriccions per la pesta porcina africana i la presència de porcs senglars.