Arriba la tercera edició del Moaré: el fil que connecta la moda i el cinema a Terrassa

La moda i el cinema comparteixen la capacitat de construir universos, explicar històries i donar vida a la identitat cultural d’una comunitat. Amb aquest encreuament creatiu com a motor, Terrassa acull aquest cap de setmana, del 16 al 18 d'octubre, la tercera edició del Festival Moaré. La cita pretén consolidar la ciutat com a referent de la connexió entre el disseny tèxtil, la creació audiovisual i la posada en valor del patrimoni industrial.
Des de l’Ajuntament insisteixen en la voluntat de “posicionar la ciutat com una destinació turística vinculada a dos dels àmbits que millor defineixen Terrassa, la moda i l’audiovisual”. Com a símbol d’aquesta evolució, el festival estrena enguany una nova imatge i identitat visual, mantenint la línia conceptual creada per Evil Love en les primeres edicions, però materialitzant ara la idea d’una manera física amb una interferència teixida pròpiament sobre una tela.
El Vapor de Prodis tornarà a ser l’epicentre i el cor d’una programació que transforma l’antic recinte fabril en un punt de trobada dinàmic i multidisciplinari. Durant tot el cap de setmana, aquest espai patrimonial acollirà desfilades, tallers familiars, actuacions musicals en directe, debats sobre el futur del sector i propostes gastronòmiques. Un dels grans eixos permanents serà el SOC Mercat, un aparador viu dedicat als dissenyadors, creadors i marques d’autor que aposten fermament pel disseny exclusiu, la producció conscient i l’ús de materials sostenibles.
La dimensió artística de l’esdeveniment es reflectirà en tres exposicions centrals: la de la reconeguda figurinista i dissenyadora de vestuari cinematogràfic terrassenca Mercè Paloma, amb peces de pel·lícules emblemàtiques com “Pa negre”; la proposta pictòrica “DIBUMS” d’Octavi Intente; i l’exploració de l’aquarel·la sobre seda natural i paper de Teresa Jordà Vitó. A més, el programa inclou fites d’alta intensitat com la desfilada inaugural, que se celebra avui, de l’alumnat dels cicles tèxtils de l’INS Terrassa, o l’experiència participativa de diumenge de la mà de OneShot, on el públic serà testimoni d’un rodatge real en directe enregistrat en un únic pla seqüència.
Entre les novetats més destacades que reforcen el paper del Vapor de Prodis com a nucli creatiu figura la celebració del primer Concurs de Fashion Films, que transforma l’antiga mostra en una competició oficial per premiar el talent emergent i incentivar que els creadors utilitzin el patrimoni industrial terrassenc com a escenari per a noves produccions. Finalment, dissabte al vespre tindrà lloc un dels plats forts més esperats: la performance immersiva de la dissenyadora de referència Txell Miras, una experiència sensorial que trenca amb el format convencional de passarel·la per integrar el públic i la ciutadania.
Txell Miras , dissenyadora de moda: “Busco la naturalitat de l’estètica”
Una de les novetats destacades del festival és la desfilada performàtica que la dissenyadora Txell Miras ha creat especialment per al Moaré. Lluny de la passarel·la tradicional, la proposta transformarà el Vapor de Prodis en una instal·lació immersiva on el públic podrà moure’s lliurement entre els models. Miras utilitza el llenguatge audiovisual per narrar com la moda passa de la idea conceptual a les pantalles –amb imatges de la seva col·lecció al 080 Barcelona Fashion– fins a arribar al carrer. Per reflectir aquesta realitat, l’esdeveniment comptarà amb veïns de la ciutat seleccionats en un street casting en lloc de models professionals: “Busco naturalitat en l’estètica; de fet, no desfilaran, sinó que passejaran”, destaca la creadora.
Geoffrey Cowper, cineasta i jurat : “Era necessari tenir una secció de competició al Moaré”
El festival estrena el seu primer Concurs Internacional de Fashion Films. El cineasta i professor de l’ESCAC Geoffrey Cowper destaca la importància d’aquesta secció competitiva per consolidar el format i impulsar l’esdeveniment: “L’ambició és fer créixer el Moaré i era necessari tenir una competició on la moda fos el motor de la narrativa; esperem que de cara al futur no sigui l’única”. Aquesta convocatòria ha atret nombroses propostes, algunes internacionals. El jurat, del qual Cowper forma part, atorgarà avui un primer premi de 1.000 euros i una residència artística al Film Lab del Parc Audiovisual de Catalunya per facilitar als creadors l’accés a una tecnologia molt difícil d’assolir. En la selecció, s’ha prioritzat el treball artesanal i el paper central de la moda en el fil narratiu, excloent en algun cas l’ús de la IA.
Els espais del Moaré
MNACTEC
Tèxtil, i de segona mà. El pati del museu s’omple de vida amb el RMarket, una mostra de moda de segona mà i peces vintage ambientada amb sessions de DJ en directe durant tot el cap de setmana. Un dels moments destacats serà la visita teatralitzada de diumenge “1909. Un passeig per la fàbrica”, ideal per descobrir la producció de la llana. A més, el restaurant La Fàbrica s’adhereix al festival amb una proposta especial de vermuts i menús.
Les Naus de Cal Reig
La rehabilitació del patrimoni. Actual seu dels Minyons de Terrassa, el recinte acollirà demà al matí una visita guiada d’arquitectura a càrrec de Barto Busom, de RGA Arquitectes. L’activitat permetrà conèixer el procés de rehabilitació d’aquest antic complex industrial i la seva adaptació als nous usos socials i culturals de la ciutat. Una oportunitat per entendre la transformació del patrimoni fabril des d’una perspectiva tècnica i urbana.
Vapor Albiñana
Un altre vapor. Els diferents estudis del recinte mostren talent local amb una extensa varietat d’activitats. Destaquen la instal·lació participativa de Meraki, l’espectacle de dansa “El vestuari de les emocions” a l’Espai Mireia Ferrer i l’exposició pels 75 anys de la marca Torras. A més, Autumn Decoració obre el seu plató de rodatge amb un vermut popular i l’Espai Ariadna Simó imparteix tallers pràctics d’aquarel·la, moda i estampació botànica.
Museu Tèxtil
Vestits de cine. L’equipament ofereix jornades de portes obertes avui i diumenge per visitar les seves col·leccions. Diumenge a les 12 hores s’hi celebrarà la xerrada interactiva “Del fil als fotogrames: anecdotari dels teixits al cinema”, conduïda per Núria Braut. L’activitat, amb inscripció prèvia, proposa un viatge pels secrets, detalls i curiositats de fabricació que s’amaguen darrere dels vestits més icònics de la història de la pantalla.
Masia Freixa
La gran icona del modernisme terrassenc. Fa poc que ha reobert les portes després d’un període de tancament per obres de rehabilitació. L’espai ofereix als assistents una oportunitat per redescobrir la seva arquitectura singular després de la restauració. Els visitants podran gaudir d’accés lliure a la planta baixa i de recorreguts acompanyats pel personal de l’edifici a la primera planta i a la torre per valorar la recuperació del seu esplendor.