Baralla amb ganivets a Ca n'Anglada: dos detinguts i tres policies ferits

Un baralla amb ganivets, aquest 11 d'octubre al vespre al barri de Can Anglada, es va saldar amb dos homes detinguts, tres agents de la Policia Municipal de Terrassa ferits i danys materials en un vehicle policial. Els fets es van desencadenar al voltant de les 20 hores, quan la Policia Municipal va rebre l'avís d'una baralla en la qual participaven diverses persones a la intersecció entre els carrers de Jacint Elías i Mossèn Àngel Rodamilans. En detectar l'arribada de les primeres dotacions policials, la majoria dels participants va fugir del lloc.
Segons fonts policials, en el punt de la incidència van restar dos individus que continuaven barallant-se de manera violenta. Quan els agents van intervenir per separar-los i reconduir la situació, els dos homes van reaccionar amb una fortíssima oposició i agressivitat envers la policia.
Durant el reduïment, tres agents van resultar ferits, un d'ells per una mossegada provocada per un dels implicats. Davant la gravetat de l'agressió i la resistència mostrada, els dos homes van ser immediatament arrestats per un delicte d'atemptat contra els agents de l'autoritat i lesions.
Danys al vehicle policial
La violència no va cessar amb la detenció. Durant el trasllat a les dependències policials, un dels arrestats va continuar mostrant una actitud extremadament alterada a l'interior del cotxe patrulla, fins al punt de destrossar la mampara de protecció del vehicle.