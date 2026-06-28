El bomber enverinat a Manresa va estar al parc de Terrassa durant diversos anys

El bomber que hauria estat enverinat presumptament per la seva dona a Manresa va estar durant molts anys servint al parc de Terrassa. La víctima, Albert Santamaria, va arribar a la ciutat l'any 2009 després d'uns anys al parc de Prats de Lluçanès i de convertir-se en bomber sanitari en estudiar la carrera d'Infermeria. Després, va fer el sant al Grup d'Actuacions Especials (GRAE), la unitat d'elit dels Bombers de la Generalitat i que està especialitzada en els rescats a zones naturals i de difícil accés.
Durant la seva estada a la cocapital del Vallès Occidental, el bomber va formar part dels equips de Terrassa que van guanyar diversos premis en les tasques de rescat i atenció a les víctimes. El cos terrassenc va guanyar diversos guardons, tant catalans com espanyols i internacionals. De fet, els anys 2013, 2017 i 2019 va acudir al campionat 'World Rescue Challenge' que es van celebrar a Florida, Estats Units, Transsilvània, Romania, i La Rochelle, França, respectivament. També va ser nomenat com el millor bomber sanitari d'Espanya i el tercer millor del món l'any 2013.
Les setmanes anteriors al traspàs, Santamaria ja havia hagut d'acudir a diversos centres mèdics a causa de somnolència i amnèsies sobtades. De fet, segons ha detallat La Vanguardia, el dia 16 de gener va ser quan va començar a notar els símptomes, ja que, de camí a la feina, va haver d'aturar-se en notar que s'estava dormint al volant i que estava desorientat. En aquell moment, va trucar al 112 i el van traslladar a l'Hospital de Sant Camil, a Sant Pere de Ribes. Les primeres proves que li van efectuar allà, de nou, segons La Vanguardia, no van ser concloents i, en vista que encara manifestava els símptomes, el van derivar a l'hospital de referència de la zona, el de Manresa Althaia, on treballava la seva dona.
Allà, la seva salut va millorar amb el pas del temps, però encara es va mantenir en observació per fer-li més proves. Les anàlisis d'orina que es van efectuar en aquell moment van donar positius en benzodiazepines. Tot i això, es va decidir que tornés a casa. Dies més tard, Santamaria i la seva dona tornen a l'hospital i ell queda ingressat a la unitat de neurologia, on van fer i refer encara més proves, totes sense un resultat que portés a una conclusió clara.
Davant d'una petita millora en el seu estat, els metges decideixen que el mantindrien en dejú per efectuar-li unes altres proves, però en aquell moment el pacient va patir una hiperglicèmia que els experts neuròlegs no van poder explicar de cap manera. Van aconseguir estabilitzar el bomber i va evolucionar favorablement els següents dies. Tot i això, va acabar morint de manera sobtada durant la nit després que, informa La Vanguardia, una infermera certifiqués que les seves constants vitals es mantenien dins els rangs correctes.
La dona, la principal sospitosa
La seva mort, el passat 9 de febrer, va commocionar el cos de Bombers, però aquesta sorpresa s'ha convertit en ràbia, ja que aquest dijous 25 de juny s'ha detingut la dona de Santamaria, una infermera de la Unitat de Cures Intnesives (UCI) de l'hospital de Manresa Althaia, acusada d'haver-li subministrat potents sedants com benzodiazepines i fentanil, substàncies que es van trobar a la sang i a l'orina de la víctima en fer-li l'autòpsia.
Les sospites sobre la dona van iniciar-se després que un company de la víctima compartís les seves reserves amb els agents dels Mossos d'Esquadra. Albert Santamaria no havia manifestat mai cap patologia i era un home que mantenia un estil de vida saludable, en part obligat per la seva professió.
Això va portar la policia catalana a conduir una investigació en secret durant els darrers mesos, en la qual han pogut refer les passes efectuades per la sospitosa durant els dies en els quals el bomber va estar en observació a l'hospital. Segons ha detallat el mitjà citat, la dona s'hauria desfet dels efectes personals de Santamaria per donar la benvinguda a un tercer individu, el qual, presumiblement, és una altra parella sentimental de la investigada i que és aliè a tota la situació. De fet, es va celebrar una festa de benvinguda a la casa del matrimoni on van ser convidades algunes de les companyes de feina de la dona del bomber. Un altre punt que va fer encendre les alarmes és la insistència que va tenir ella perquè no es dugués a terme una autòpsia del seu marit. Ella al·legava que Santamaria era donant d'òrgans i que aquest procediment no li permetria ser-ho, però, tot i les reserves, es va efectuar l'estudi del cadàver i es van trobar les substàncies ja mencionades a la seva sang i orina.
Actualment, la investigada roman a presó provisional sense fiança a l'espera de novetats en la investigació.