Can Palet de Vista Alegre es vesteix de gala per celebrar la seva Festa Major amb activitats per a tothom

El barri de Can Palet de Vista Alegre ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida a una nova edició de la seva esperada Festa Major, que serveix pels veïns com a prèvia de la gran Diada de la ciutat, que tindrà lloc el proper cap de setmana. Des d'aquest divendres, 26 de juny, i durant tot el cap de setmana, els carrers s'ompliran de música, tradició, gastronomia i activitats esportives pensades per a veïns i veïnes de totes les edats.
L'organització ha dissenyat un programa molt complet que combina clàssics populars amb propostes lúdiques i esportives de caràcter molt divers.
Divendres, 26 de juny
La festa començarà oficialment el divendres a la tarda amb olor de brasa gràcies a la "Pintxotada Moruna" (19 hores), que servirà per agafar forces de cara al Campionat de futbol (19.30 hores). Els més petits podran gaudir de l'espectacle de la Pallassa Lilina (20 hores), mentre que aquells que vulguin un record interactiu podran passar per l'experiència de la Càmera 360 (de 20 de 22 hores). La nit clourà amb el ritme d'un Duet musical (22 hores).
Dissabte, 27 de juny
El dissabte arrencarà ben d'hora amb el tradicional Campionat de petanca (10 hores) i una dolça xocolatada (10.30 hores) per a tothom. Els infants tindran la seva cita amb el pintacares (11 hores), que conviurà amb la diversió digital del Campionat de FIFA (11.30 hores) per als amants dels videojocs. Abans de dinar, el Vermut musical anirà a càrrec del grup Quàntum blues (12.30 hores).
A la tarda, l'adrenalina estarà assegurada amb l'atracció del Bou mecànic (18 hores) i les rialles conceptuals del singular Campionat de pinyol d'oliva (19.30 hores). Un Bingo musical (20 hores) precedirà el gran Sopar popular (21.30 hores). La cirereta del dissabte la posarà la música en directe de Carlos Reiloba and Lort Percusion (23.30 hores) i la gresca s'allargarà fins a la matinada amb la sessió de DJ David.
Diumenge, 28 de juny
El darrer dia de Festa Major començarà sobre rodes amb una Excursió ciclista (8 hores). Durant el matí, els Inflables d'aigua (de 10 a 13 hores) ajudaran a combatre la calor, acompanyats dels campionats de ping-pong (10.30 hores) i de domino (11 hores).
El migdia serà un dels moments més bojos i colorits del cap de setmana amb la festa del "Holi" (13 hores) i la Festa de l'escuma, mitja hora més tard. Per posar el punt final perfecte a tres dies de germanor veïnal, tothom es reunirà al voltant de la taula per gaudir de la gran botifarrada popular (14 hores).