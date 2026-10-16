Cap de setmana intens per als Castellers de Terrassa entre la vida de local i la Diada de Sant Just Desvern

Els Castellers de Terrassa es preparen per viure un cap de setmana complet amb una combinació d'activitats socials al seu local i compromisos castellers a plaça. La colla blauturquesa manté el ritme del calendari de tardor, adaptant la seva agenda a la ciutat i sumant una nova sortida comarcal.
Dissabte de cohesió i cultura a Can Lilà
La jornada del dissabte 17 d'octubre estarà dedicada principalment a la vida social de la colla. L'Espai Social dels blaus ha organitzat una matinal oberta a la massa social i al barri a la seva seu del carrer de Pasteur, 46-48.
El programa començarà a les 11 hores amb una "Xerrada de camises", una trobada pensada per debatre i compartir experiències sobre el present i futur de la colla. A partir de les 12 hores, el ritme agafarà un caràcter més festiu amb un vermut musical amenitzat pel concert en directe del grup Selva. Per tancar la trobada, a les 13 hores se celebrarà un dinar popular a la brasa (amb un preu de 15 € i opcions vegetarianes sota reserva prèvia).
Alteracions per la pluja i cita a Sant Just Desvern
Pel que fa a l'activitat a la ciutat, l'actuació castellera que s'havia de celebrar en el marc de la Festa Major del Districte 4 de Terrassa, a la plaça del Progrés, ha hagut de ser anul·lada finalment a causa de les condicions meteorològiques i les pluges previstes.
Tot i aquesta cancel·lació local, la colla egarenca no es quedarà sense descarregar castells aquest cap de setmana. La cita principal a plaça tindrà lloc diumenge a la Diada de Tardor de Sant Just Desvern.
L'actuació arrencarà a les 11.30 hores als jardins de la Casa de Cultura Can Ginestar de Sant Just Desvern, on els blaus compartiran plaça amb dues formacions de referència: els Castellers d'Esplugues i els Castellers de Badalona. Una bona oportunitat per rodar noves estructures i consolidar la feina feta durant els assaigs de les darreres setmanes.