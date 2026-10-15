Del cinema a les antigues fàbriques: la Setmana del Turisme Industrial a Terrassa

Terrassa tornarà a reivindicar el seu passat industrial amb motiu de la Setmana del Turisme Industrial de Catalunya, que se celebra del 16 al 25 d’octubre. La programació inclou visites guiades, propostes teatralitzades i jornades de portes obertes per descobrir el patrimoni arquitectònic i fabril de la ciutat, així com la història que s’amaga darrere dels seus equipaments més emblemàtics.
La iniciativa arriba a la dotzena edició sota el lema "Descobreix com es fan les coses" i coincideix amb el 20è aniversari de la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya (XATIC), que promou activitats per donar a conèixer el patrimoni industrial català. Més d’un centenar d’equipaments museístics, antigues fàbriques i colònies tèxtils participen en aquesta proposta, que vol acostar la història industrial a tota mena de públics.
Del vestuari cinematogràfic a l’arquitectura modernista
Una de les activitats destacades tindrà lloc diumenge 18 d’octubre, a les 12 hores, al Museu Tèxtil, en el marc del Festival Moaré 2026. Es tracta de la xerrada interactiva "Del fil als fotogrames: Anecdotari dels teixits del cinema", a càrrec de Núria Braut, especialista en vestuari cinematogràfic. La sessió permetrà descobrir curiositats sobre els teixits i els vestits més icònics de la història del cinema.
La programació continuarà dissabte 24 d’octubre, a les 10 hores, amb la visita guiada "Els imprescindibles de Lluís Muncunill". El recorregut posarà el focus en el llegat de l’arquitecte modernista a través de dos dels seus espais més representatius: la Masia Freixa i l’antic Vapor Aymerich, Amat i Jover, actual seu del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (MNACTEC).
L’endemà, diumenge 25 d’octubre, els visitants podran escollir entre dues propostes teatralitzades que començaran a les 12 hores. Al Museu Tèxtil, l’actriu terrassenca Teresa Sánchez conduirà "Tants fils, tantes trames!", una activitat que descobrirà les històries que s’amaguen darrere dels teixits i les peces d’indumentària de l’exposició.
A la mateixa hora, el MNACTEC oferirà "1909. Un passeig per la fàbrica", una visita que traslladarà el públic a la vida quotidiana d’una fàbrica de teixits de llana de començament del segle XX. A través de diversos personatges, els participants podran endinsar-se en els espais de l’antic vapor i conèixer com s’hi treballava.
Portes obertes a dos equipaments
La Setmana del Turisme Industrial també permetrà visitar gratuïtament dos espais patrimonials de la ciutat. La Casa Alegre de Sagrera obrirà les portes divendres 23 i dissabte 24 d’octubre, de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores, i diumenge 25, d’11 a 14 hores.
Per la seva banda, el MNACTEC oferirà una jornada de portes obertes diumenge 25 d’octubre, de 10 a 14.30 hores, una oportunitat per conèixer l’antiga fàbrica tèxtil que actualment acull el museu.
El Bus a cegues, amb sortides des de Terrassa
La programació també inclou el Bus a cegues, una de les propostes més singulars de la XATIC. L’activitat consisteix en vuit rutes sorpresa per diferents localitats i equipaments de la xarxa, en què els participants no coneixen la destinació fins que hi arriben.
Dues de les rutes sortiran de Terrassa: "Secrets industrials sota la pell de la muntanya al Berguedà" i "Seguint el rastre de l’or i dels oficis a la Noguera i l’Anoia". A més, una altra de les excursions tindrà Terrassa com a destinació, coincidint amb la celebració del Festival Moaré.
Amb aquestes propostes, la Setmana del Turisme Industrial convida a redescobrir la petjada que la indústria ha deixat en el territori, des de l’arquitectura dels antics vapors fins als oficis, els teixits i les formes de vida que van marcar la història de la ciutat.