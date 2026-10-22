Dol a Minyons de Terrassa per la mort de Nati Pons, històrica membre de la colla, als 56 anys

Els Minyons de Terrassa estan de dol per la pèrdua de Nati Pons Taboada, integrant de la formació malva des de la dècada dels vuitanta, que ha finat a l'edat de 56 anys.
Pons, vinculada a l'entitat des de fa més de quatre dècades, va tenir un paper molt actiu en la vida social i organitzativa de la colla, formant part de l'equip d'arxiu i col·laborant en diverses juntes directives al llarg dels anys.
A través d'un missatge a les xarxes socials, la colla egarenca ha mostrat la seva tristesa per la pèrdua d'una figura molt estimada a la casa: “Tristos per la pèrdua de la Nati Pons Taboada, companya de la Colla des dels anys vuitanta, fotògrafa, membre de l'equip d'arxiu i col·laboradora en diverses juntes. Volem fer arribar el nostre més sentit condol a la seva família i amics. Que la terra et sigui lleu, Nati”.
La vetlla està oberta des d'aquest dijous al Tanatori de Terrassa, on aquest divendres, 23 d'octubre, a les 16 hores se celebrarà la cerimònia de comiat.