Dues setmanes d’activitats per posar les cures al centre: "Qui cuida també necessita ser cuidat"

Terrassa celebrarà del 26 d’octubre al 6 de novembre la segona edició de les jornades Temps de Cures, una iniciativa que vol reconèixer la tasca de les persones cuidadores, sovint invisibilitzada, i oferir-los eines per afrontar el dia a dia. La programació inclou tallers pràctics, xerrades i espais de reflexió sobre qüestions com el benestar emocional, la mobilització de persones dependents, el deteriorament cognitiu i els recursos disponibles per a les famílies.
"Qui cuida també necessita ser cuidat", ha reivindicat la regidora de Salut, Laura Rivas, durant la presentació de les jornades, dient que és una oportunitat per posar les persones cuidadores al centre i donar-les suport. En aquest sentit, ha recordat que gairebé el 90% de les persones cuidadores són dones i ha defensat que cal avançar cap a un model més corresponsable.
La programació, que dona continuïtat a la primera edició del 2024, compta amb la implicació d’una quinzena d’entitats i professionals de la ciutat. Entre les propostes hi ha tallers d’art-teràpia i "mindfulness", sessions per aprendre a mobilitzar persones sense patir lesions i formacions sobre la preparació i administració segura de medicaments. També s’hi abordaran els vincles i les xarxes de suport, amb espais perquè les famílies cuidadores comparteixin les seves experiències.
Ester Sánchez, psicòloga de l’associació de salut mental Clarament, ha destacat la diversitat de la programació per donar resposta a les diferents necessitats de les persones cuidadores. "Això ens permet posar en comú diferents mirades sobre les cures", ha assenyalat.
Facilitar que les persones cuidadores hi participin
Una de les novetats d’aquesta edició és l’Espai Compartim, un servei d’acompanyament i canguratge per als familiars de les persones cuidadores mentre aquestes participen en les activitats. La iniciativa comptarà amb la col·laboració de l’alumnat del grau d’Atenció a Persones en Situació de Dependència de l’Institut Montserrat Roig. També es podrà sol·licitar un servei d’atenció domiciliària per facilitar l’assistència. "Qui cuida sovint té moltes dificultats per trobar temps per a si mateixa", ha apuntat Georgina Cavallé, coordinadora tècnica de la Fundació AVAN, que ha subratllat que aquestes mesures volen evitar que les responsabilitats de cura es converteixin en un impediment per formar-se o disposar d’un espai propi.
Un dels actes destacats serà la representació de l’obra "Nenaaa", el 29 d’octubre, a les 18 hores, al Teatre Principal. Escrita i interpretada per Maite Buenafuente i Angie Savall, la peça combina humor i emoció per explicar l’experiència de dues actrius que compaginen la seva professió amb la cura de les seves mares, gairebé centenàries. L’acte inclourà també la lectura del manifest del Dia Internacional de les Cures.
Les activitats són gratuïtes, però cal inscriure-s’hi prèviament per qüestions d’aforament. Les jornades es clouran el 6 de novembre amb la presentació del Pla Estratègic de Cures de Terrassa, que ha de definir les actuacions municipals per al període 2027-2030. Rivas ha explicat que el consistori ha retirat temporalment el document per treballar-lo amb la resta de grups polítics i portar-lo al ple municipal de novembre, amb la voluntat d’assolir el màxim consens possible.