El CST i MútuaTerrassa premiats als IQVIA per la qualitat assistencial

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) i l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) han estat reconeguts en la 27a edició dels Premis IQVIA Hospitales Top 20, celebrada a Madrid. Els dos centres sanitaris terrassencs han sumat quatre guardons que posen en valor la qualitat de l’atenció als pacients, l’eficiència en la gestió dels recursos i les bones pràctiques assistencials.
MútuaTerrassa ha estat la institució més premiada, amb tres distincions: el màxim reconeixement en la categoria de Gestió Hospitalària Global i dos guardons més en les àrees de l’Aparell Digestiu i el Sistema Nerviós. Per la seva banda, el CST ha rebut el premi en la nova àrea de Right Care, que reconeix l’adequació de la pràctica clínica en àmbits com la farmàcia hospitalària, les transfusions i el diagnòstic per la imatge. En aquesta categoria, corresponent al nivell I d’hospitals públics i privats generals, el consorci ha compartit el reconeixement amb l’Hospital Universitari de l’Henares, de Coslada (Madrid).
MútuaTerrassa, premiada per la gestió global
El guardó a la Gestió Hospitalària Global és el reconeixement més destacat dels obtinguts per l’HUMT, ja que avalua el conjunt de les àrees assistencials de l’hospital. A més d’aquesta distinció, el centre ha estat premiat per la seva activitat en les especialitats de l’Aparell Digestiu i el Sistema Nerviós. També ha estat finalista en les nominacions corresponents a les àrees de la Dona i del Sistema Musculoesquelètic.
La directora-gerent de la Fundació Assistencial MútuaTerrassa (FAMT), Yolanda Cuesta, ha recollit el premi a la Gestió Hospitalària Global, mentre que la directora mèdica de l’Àmbit Quirúrgic de la mateixa fundació, Salvadora Delgado, ha rebut els dos guardons corresponents a les àrees d’especialització.
El CST, distingit per l’adequació de la pràctica clínica
En el cas del Consorci Sanitari de Terrassa, el premi reconeix la seva tasca en l’àmbit del Right Care, un model que prioritza que cada pacient rebi l’atenció adequada en el moment oportú i que els recursos sanitaris s’utilitzin de manera eficient, evitant intervencions o pràctiques que no aportin valor clínic.
La directora d’Estratègia del CST, Cristina Roure, i la responsable de Control de Gestió Assistencial, Olga Parramon, han recollit el guardó en un acte celebrat a l’auditori Pablo VI de Madrid sota el títol Incorporando la mirada al valor.
El reconeixement s’alinea amb el Pla Estratègic 2025-2028 del consorci, que situa l’atenció orientada al valor com un dels eixos centrals, sota el lema «Valorem el que valores».
No és la primera vegada que el CST rep una distinció d’IQVIA. El 2024 ja va guanyar el premi Hospitales Top 20 en la categoria de Gestió Hospitalària Global, dins del nivell III, corresponent als grans hospitals públics. Aquell mateix any, també va ser distingit en l’àrea de Right Care en els Top Value Hospitals.
Indicadors de qualitat i eficiència
Els Premis IQVIA Hospitales Top 20 reconeixen anualment centres sanitaris públics i privats de tot l’Estat a partir d’indicadors de qualitat assistencial, funcionament, eficiència, gestió i bones pràctiques. L’avaluació té en compte la mida i el grau d’especialització dels hospitals participants, amb l’objectiu d’identificar les organitzacions que destaquen en els resultats i estimular la millora contínua de l’atenció sanitària.
Els quatre guardons obtinguts pels dos centres terrassencs reconeixen diferents dimensions de l’activitat hospitalària: des de la gestió global fins als resultats en especialitats concretes i l’adequació dels procediments clínics.