El diagnòstic de la xarxa de clavegueram, llest el 2027

Terrassa ha d’elaborar un
Pla Integral de Gestió del Sistema de Sanejament (PIGSS), un document obligatori que serveix per estudiar i diagnosticar la xarxa de clavegueram, fer un inventari de les infraestructures i programar actuacions de manteniment preventiu. Per fer-ho possible, el consistori ha posat en marxa la licitació d’aquests treballs amb un pressupost de 851.029,30 euros amb l’IVA inclòs.
Conca Palau Nord: diagnosi detallada
L’anàlisi d’un terç de la xarxa de la ciutat ja està molt avançat. El consistori hi ha destinat
2,39 milions d’euros d’una subvenció europea PERTE, atorgada el 2024 per modernitzar el cicle de l’aigua amb una injecció global de més de 5,5 milions. La inversió permet analitzar la totalitat del clavegueram del sector de la conca Palau Nord i instal·lar-hi sensors i sobreeixidors. L’actuació s’ha prioritzat per l’alt risc d’inundacions en vies com la rambla d’Ègara i la ronda de Ponent.
Tasques d’inspecció del clavegueram a la rambla d'Ègara
NEBRIDI ARÓZTEGUI
Per als dos terços que falten, l’Ajuntament ha obtingut
una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que impulsarà la licitació del PIGSS bàsic. L’ACA atorga una ajuda de 632.997 euros que cobreix el 90% del cost de la redacció i dels treballs previs d’inspecció. Com que l’import del contracte licitat puja a 851.029,30 euros, la part restant s’haurà de finançar amb fons propis de les arques municipals.
A més, caldrà formalitzar
un conveni amb Matadepera i Sant Quirze del Vallès, perquè també aboquen les aigües a la depuradora de les Fonts. El procediment s’ha tramitat per la via d’urgència per no perdre el finançament.
El termini del contracte de licitació és de
12 mesos. L’estimació és que el servei s’adjudiqui l’octubre de 2026 i es finalitzi abans del 30 de setembre de 2027. Un cop analitzada tota la xarxa i elaborat el document final, s’hauran de definir els objectius per a la reducció de la contaminació, prioritzar mesures preventives i planificar noves actuacions a 3 i 10 anys vista.