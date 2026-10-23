El PSC condiciona el suport al pressupost a aturar la venda de dos solars de Foment: “És inadmissible”

El grup municipal del PSC ha posat aquest divendres una condició “indispensable” per continuar negociant el pressupost municipal del 2027: que el govern aturi la venda de dues parcel·les que Foment de Terrassa té a la zona de l’antiga Fupar. “Si el govern municipal vol negociar el pressupost del 2027 amb el grup socialista, ha d’aturar la venda d’aquests terrenys”, ha advertit Javi García, portaveu adjunt i regidor del PSC. Eva Candela, portaveu del grup, ha qualificat d’”inadmissible” que, en plena emergència habitacional, es posin a la venda unes parcel·les destinades a habitatge. Si l’executiu no fa marxa enrere, el PSC deixarà la negociació i no donarà suport als comptes de l’any vinent.
L’operació figura a la memòria del pressupost 2027 de Foment, la societat municipal que gestiona les polítiques d’ocupació, formació i promoció econòmica. Segons el PSC, el consell d’administració de l’empresa ja ha aprovat el document, que s’ha d’elevar al Ple. La memòria preveu vendre durant l’any vinent els terrenys que la societat té a l’antiga Fupar, que tenen un valor comptable de 2.210.567 euros.
Segons la memòria, l’operació farà créixer el fons de maniobra de Foment en 625.162 euros. D’aquesta quantitat, 200.157 euros aniran a les obres necessàries per adaptar l’edifici central de la societat a la normativa vigent i obtenir la conformitat definitiva de la llicència d’activitats. La resta, uns 425.000 euros, quedarà com a marge financer per a necessitats futures. La societat també preveu pagar 92.991 euros de plusvàlua municipal per la venda. “En tot cas, no aniria a polítiques d’habitatge, que és el que demanem”, han remarcat els socialistes.
Candela ha criticat que els diners de la venda es destinin a altres coses que no són l’habitatge. “Pensem que l’equip de govern està arrossegant els peus amb el tema de l’habitatge, i així ens ho demostra amb aquesta proposta”, ha afirmat la portaveu, que ha recordat que l’habitatge ha estat un dels eixos de la negociació del PSC amb el govern tant l’any passat com enguany.
García ha demanat al govern que “rectifiqui” i que no cometi “l’error de desfer-se d’un patrimoni municipal” que, al seu parer, hauria de servir per produir habitatge, sobretot en el moment actual. El regidor considera “totalment incompatible” tirar endavant aquesta operació i, alhora, donar suport “de la forma que sigui” als comptes de l’any vinent.
Una línia vermella que s’afegeix a les propostes ja presentades
Els socialistes van presentar fa una setmana les seves propostes per al pressupost, que el govern ja té damunt la taula, i la negociació continua oberta. Segons el PSC, aquelles propostes i les línies de treball es mantenen. La condició sobre els terrenys de Foment s’hi afegeix ara perquè el grup se n’ha assabentat aquests darrers dies. “La setmana passada algú em va preguntar per línies vermelles. Evidentment, totes les propostes són importants, però aquí sí que parlem de línies vermelles”, ha subratllat García.
El regidor ha admès que el PSC no acostuma a plantejar línies vermelles en una negociació. Tot i això, ha argumentat que aquest cas té “una rellevància suficient per situar-lo com a línia vermella”. “Si el govern municipal no fa marxa enrere en aquesta operació, el PSC no continuarà negociant”, ha reblat. Els socialistes han explicat que traslladarien aquesta posició al govern pocs minuts després de la roda de premsa.