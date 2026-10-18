El talent d'enginyeria es reuneix a l'ESEIAAT en una nova edició de l'EngiHack: "Els donem reptes per problemes actuals"

Terrassa s'ha reivindicat una altra vegada aquest dissabte com un dels pols d'atracció de l'enginyeria catalana amb la quarta edició de l'EngiHack. Aquest esdeveniment, celebrat a l'edifici històric de l'Escola Superior d'Enginyeria Industrial, Aeroespacial i Audiovisual (ESEIAAT) de la UPC, ha aplegat un centenar d'estudiants d'arreu del territori de diverses carreres tècniques, que s'han organitzat en equips per trobar solucions a diversos escenaris proposats per l'organització. "Els presentem una sèrie de reptes superactuals, com l'emergència climàtica, la transformació digital o el flux de persones, i els estudiants han de buscar solucions durant tot el dia", ha explicat al Diari de Terrassa Laura Ivern, sotsdirectora del Col·legi d'Enginyers de Catalunya.
La base per resoldre aquestes problemàtiques, com no podia ser d'una altra manera, ha de ser el coneixement que els alumnes adquireixen a les aules de les seves universitats i que han d'aplicar als casos reals. "És una oportunitat important per a ells, que estan en la fase de fer tota la seva carrera acadèmica, però que també han de començar a entendre quina és la finalitat d'allò que està estudiant", ha apuntat el director del Col·legi d'Enginyers de Catalunya, Pere Homs.
Un aparador únic
Justament, Homs ha definit la EngiHack com "un acostament intermedi entre el procés d'entendre i estudiar les bases de l'enginyeria i la finalitat de tot plegat", que és entrar al món empresarial. "Allà faran el que avui estan experimentant: enfrontar-se a reptes i problemes i mirar de trobar-hi les solucions més innovadores, trencadores i eficients", ha remarcat. De fet, membres d'empreses del sector han estat donant un cop d'ull al talent que s'ha mostrat i, fins i tot, alguns han conformat el jurat que ha acabat decidint quins han estat els projectes més prometedors. "Nosaltres els proporcionem els currículums perquè puguin fer pràctiques o fins i tot treballar a aquestes empreses quan sigui el moment", ha incidit Ivern.
"És una oportunitat perquè els joves poguem demostrar d'una manera diferent el que som capaços de fer i de fer-nos veure davant les empreses que estiguin interessades", ha afirmat Irene Orensanz, estudiant de l'UPC de Terrassa. Tot i que l'ha resultat una jornada una mica extenuant i al seu grup han estat "sotmeses a moltes comptes enrere i nervis per tenir-ho tot enllestit", Orensanz ha confirmat que estan "molt contentes d'haver pogut participar" i que "ha estat un repte molt divertit", el qual, alhora, l'ha servit per posar-se a prova i poder determinar si aquest és un camí que vol seguir en un futur. "De moment no tinc un objectiu clar, és per això que estic aquí", ha assenyalat.
Més enllà de la tècnica
A part de posar a prova els coneixements en matèries d'enginyeria pura, l'EngiHack també ha testat altres capacitats dels participants, com la coordinació grupal o la comunicació. "Els enginyers ens veiem com a gent que tenim uns coneixements tècnics i que som uns caps quadrats, però, cada dia més, l'enginyeria i les empreses necessiten aquestes habilitats més 'soft'", ha comentat Homs, que ha afegit que "no es tracta d'aprovar exàmens quan vas a l'empresa", sinó que la clau està en "treballar per aportar valor, fer-ho en equip i saber comunicar bé les teves idees".
"Hem tingut una idea que creiem que és bastant guanyadora i ara estem intentant veure com podem demostrar-ho davant dels jutges i la resta de competidors", ha relatat Raúl Cedó, un altre alumne de la ESEIAAT UPC. El seu repte final ha estat "vendre la idea" i trobar la manera d'"encarar-ho en l'àmbit empresarial". Per a ell, que es treballin les habilitats comunicatives, és una part essencial de la iniciativa. "Està molt encarat a gent que vol començar amb els seus propis projectes, que vol començar una 'start-up' o que vol ser autònom", ha dit. Aquestes capacitats són molt importants perquè els projectes puguin arribar a materialitzar-se: "Has de trobar buits de mercat, necessitats de la gent, coses que puguin interessar els governs, etcètera", ha detallat, i ha afegit que aquesta Engihack, la segona a la qual participa, "no serà l'última, perquè és divertit".
Els projectes guardonats
El final de la intensa jornada ha estat el torn per decidir quines iniciatives eren les més atractives per al jurat. Segons ha informat el Col·legi d'Enginyeria de Catalunya en un comunicat, el primer premi ha caigut en mans de l'equip IQPC, format per Roger Roch, Hugo Balsalobre, Sergi Fàbrega, Joan Soler, Jan Piera i Alejandro Miguélez, alguns estudiants de l'ESEIAAT. Ells han desenvolupat un projecte d'unitats modulars biomecàniques pensades per ser instal·lades a vies públiques i que ajudarien a reduir les temperatures a les ciutats i evitar xocs tèrmics en persones. La idea consisteix en crear una xarxa de petits refugis tèrmics climatitzats col·locats a llocs com estacions de trens, parades d'autobús i altres zones comunitàries que comptarien amb un sistema de visió artificial per ajustar el consum energètic a les necessitats d'ocupació de l'espai. Els guanyadors han rebut un xec de 3.000 euros.
El segon premi l'ha rebut el grup Electron, format per Ricardo Manuel Méndez, Iván Mitadiel i Daniel Miret, que ha proposat la creació de micro-centres de dades, més fàcils de distribuir i amb una taxa d'acceptació ciutadana major que les gigafactories d'avui dia. El tercer lloc se l'ha quedat Brunohack, integrat per Carolina Villarraga, Martina Vermiglio, Oriol López, Joan Arasa, Mireia Caballero i Miquel Badia, amb el projecte Tòtem, dos dispositius connectats a un dron mèdic per donar una primera resposta d'auxili en emergències als petits pobles rurals.
A més, també s'han donat tres premis especials a altres participants. El primer, escollit per votació popular, se l'ha quedat HackeMate. El grup format per Martina Grau, Sofía Martín, Lua Martí, Marta Miserachs, Ariadna Pages i Magda Richer ha dissenyat un sistema de turbines per aprofitar l'energia cinètica de la circulació de vehicles per aprofitar-la als punts de recàrrega de cotxes elèctrics. El premi a la millor comunicació ha estat per a l'equip Escudella Team d'Arnau Barberan, Víctor Bernal, Josep Marsal i Agustín Nicolazzo per la seva presentació del projecte KURA'ls, un sistema d'atenció sanitària per a poblacions rurals. Per últim, el premi atorgat per la IA ha recaigut sobre l'equip E-Force, integrat per Max Álvarez, David Ordóñez, Xavi Villarroya, Àngel Lusi i Joan Mallén, que ha dissenyat un 'software per seleccionar àrees territorials i analitzar quins elements té i quins en falten per millorar les condicions climàtiques.