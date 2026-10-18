El terrassenc Miki Núñez desvela que 'La Travessa VIP' va ser idea seva: "TV3 us pot dir qualsevol altra cosa"

El programa de TV3 'La Travessa VIP' ha donat de què parlar les darreres setmanes. Una de les figures a tractar el tema recentment ha estat el cantant de Terrassa i participant del certamen, Miki Núñez, què a una entrevista al 'Versió RAC 1" ha revelat una hipòtesi que té al respecte. "La idea de 'La Travessa VIP' va ser meva", va declarar el terrassenc, davant la mirada atònita de la resta de la taula, i va insistir: "TV3 us pot dir qualsevol altra cosa, però la idea és meva".
L'ex-triunfito va posar el punt de partida a les segones campanades que va copresentar a la cadena pública catalana amb Laura Escanes, és a dir, les del pas de l'any 2024 al 2025. "Li vaig dir a la Laura: 'Això ho haurieu de fer rotllo VIP, no?'", va relatar Núñez. De fet, una de les col·laboradores del programa va apuntar que aquest comentari el van fer en directe, a la qual cosa el cantant va admetre que, efectivament, ho va "deixar anar" en viu. "Vaig dir-li [a la Laura Escanes]: 'Tan debó ens veiéssim a 'La Travessa'", va recordar.
Tot i això, el de Terrassa finalment va concedir que, segurament, el programa amb celebritats catalanes ja havia estat ideat anteriorment a aquesta interacció. "Segur quu ja ho havien pensat", va acceptar.
Farà les campanades enguany?
Un altre tema que es va tocar a l'entrevista va ser el futur del terrassenc com a presentador de la nit de Cap d'Any a la televisió catalana. "No ho sé encara", va lamentar Núñez, que va detallar que, depenent de l'any, ja tenia arranjat el contracte per aquestes dates. "Va haver un any que ens van dir: 'L'any que ve ja ho feu', però potser no ho faig aquest any", va afirmar, tot deixant enlaire la seva aparició a l'última nit del 2026.