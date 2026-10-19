El jugador de hockey Nico Keenan i la seva parella, el primer ministre dels Països Baixos i líder de Demòcrates 66 (D66), Rob Jetten, han anunciat a través d'Instagram que seran pares primerencs el 2027. La notícia s'ha compartit en un missatge redactat en neerlandès, anglès i castellà, acompanyat d'una imatge on posen juntament amb la gestant, la Lisa, i mostren la primera ecografia de la criatura.
En la seva publicació, la parella ha expressat la seva il·lusió i agraïment: "Alguien muy especial viene en camino. Nos vemos en 2027, chiquitx. No existen palabras lo suficientemente grandes para dar las gracias a nuestra donante de óvulos, a nuestra gestante, Lisa, y a sus respectivas familias. Nada de esto sería posible sin ustedes".
Com funciona el procés i la situació legal
Aquest anunci s'emmarca en la normativa neerlandesa, un país on la gestació subrogada està permesa però sota condicions molt estrictes. A diferència de l'Estat espanyol, on aquesta pràctica és il·legal, als Països Baixos només s'autoritza si és de caràcter completament altruista.
Això significa que la llei neerlandesa prohibeix el model comercial, el pagament a través d'agències intermediàries o fer crides públiques i anuncis a les xarxes socials per trobar gestant. Únicament es permeten acords privats entre persones properes, on els pares només poden assumir les despeses directament derivades de l'embaràs i el part.
A més, en néixer la creatura, la legislació d'aquell país reconeix automàticament la dona que ha donat a llum com la mare legal. Per aquest motiu, els pares han de completar posteriorment un tràmit judicial d'adopció o de transferència de la pàtria potestat. Malgrat aquests requisits administratius, la regulació permet l'accés al procés a diferents tipus de família, incloses les parelles del mateix sexe.
El vincle de Nico Keenan amb Terrassa
Nascut esportivament a Terrassa, Nico Keenan va jugar al Club Egara dels 12 als 18 anys, en un període en què el seu pare, Patricio Keenan, va entrenar els primers equips del club del Pla del Bonaire. Tot i rebre l'interès de la selecció espanyola, Keenan va preferir jugar amb la selecció argentina, amb la qual va debutar als Jocs Olímpics de Tòquio 2020.
La seva relació amb la ciutat continua ben viva a través del seu pare, encara vinculat a l'Egara. Fins a l'any passat, el cognom Keenan també ressonava a Terrassa gràcies a la seva germana Sofia Keenan, que jugava actualment al primer equip femení del Club Egara a la Divisió d'Honor, enguany competeix per la Real Sociedad.
L'any 2015, Nico Keenan es va traslladar als Països Baixos per jugar a l'HC Klein Zwitserland, on va conèixer Rob Jetten. Després d'anunciar el seu compromís el novembre de 2024, la trajectòria política de Jetten el va portar a la presidència del govern neerlandès, convertint Keenan en el "primer cavaller" del país.