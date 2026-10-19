Gran presència terrassenca al Concurs Nacional de Colles Sardanistes

Aquest diumenge s’ha celebrat el 78è concurs Nacional de Colles Sardanistes a Terrassa. Durant la jornada es disputava la final del Campionat de Catalunya de Colles Veteranes, i també el Campionat territorial de les Comarques Barcelonines, en les diferents categories de veterans, juvenils, infantils i alevins.
Les proves, que finalment es van celebrar a l’Escola Vedruna –a causa de la pluja es va canviar les ubicacions originals, que eren la Plaça Nova i l’Auditori– han acabat amb força representació egarenca entre els guanyadors. La Colla Sardanista Infantil Petits Amunt i Crits va aconseguir la primera posició en la categoria infantil territorial de les comarques barcelonines. Pel que fa a la classificació del concurs individual de sardanes revesses, les primeres posicions de les categories infantil i juvenil les van aconseguir les terrassenques Iris Terés i Ivet Atsarà, respectivament. A més, les egarenques Meritxell Pueyo i Marta Bou van aconseguir el tercer i el sisè lloc en categoria gran.
L’assistència va ser un èxit, ja que es van ajuntar socis de les colles, exdansaires i representants d’entitats, a més d’una gran presència del públic terrassenc. A més, també va assistir l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; el regidor de cultura, Joan Salvador, i altres regidors del PSC i Junts, a més de diverses autoritats sardanistes.
La part musical de la jornada va anar a càrrec de la Cobla Jovenívola de Sabadell. A la tarda, es va estrenar una sardana dedicada a la Nuri Escudé, presidenta de la Colla Sardanista Infantil Petits Amunt i Crits, del compositor Marc Timón i Barceló i titulada “Tota una vida”. A més, durant el dia, es van interpretar vuit sardanes revesses de diferents compositors.
Pel que fa a la resta de guanyadors, la Colla Sabadell es va proclamar campiona de Catalunya en categoria veterana i veterana territorial de les comarques barcelonines. Els guanyadors de la categoria aleví territorial van ser els de la Colla Trapelles, mentre que la categoria juvenil se la va endur la Colla Cabirols, ambdues sabadellenques. Els altres guanyadors de la classificació individual de sardanes revesses van ser el badaloní Jaume Roca a la categoria gran, i el barceloní Jordi Prats a la categoria veterà.