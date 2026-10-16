Inicien la millora dels ponts de Francesc Layret i Béjar

L’Ajuntament de Terrassa iniciarà dilluns els treballs de reparació de les juntes de dilatació del pont del carrer de Francesc Layret, situat sobre la riera del Palau. Aquesta actuació forma part del projecte municipal de manteniment i millora dels ponts de Francesc Layret i de Béjar, que compta amb una inversió de fins a 42.914,74 euros i un termini d’execució previst de tres mesos.
L’objectiu d’aquests treballs és garantir la durabilitat constructiva i la solidesa estructural d’aquestes dues infraestructures. Les actuacions inclouen la identificació de les juntes amb un major grau de degradació, la retirada dels elements deteriorats i la seva substitució per nous sistemes que permetin preservar les condicions òptimes de funcionament dels ponts.Un cop finalitzades les obres al pont de Francesc Layret, els treballs continuaran als ponts bessons que prolonguen les dues calçades de l’avinguda de Béjar sobre la riera de les Arenes, entre el polígon Industrial Nord i el polígon industrial de Can Petit.
Afectacions a la mobilitat
Per poder executar els treballs amb seguretat, el pont del carrer de Francesc Layret romandrà tancat al trànsit de vehicles entre el pròxim dilluns 19 i divendres 23 d’octubre. En tot moment es mantindrà el pas de vianants.
El consistori recomana accedir amb vehicle al costat est de l’avinguda de Joaquim Sagrera a través del pont del carrer d’Anton Franch. Pel que fa als treballs previstos als ponts de Béjar, es mantindrà oberta la circulació de vehicles, tot i que es produiran restriccions puntuals de carrils de manera alternativa durant l’execució de les obres, sense afectacions a l’avinguda del Vallès.