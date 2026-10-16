Jornades de sensibilització i formació en RCP: “Aquests coneixements poden salvar vides”

“És una iniciativa interessant perquè ajuda el jovent a evolucionar i a adquirir coneixements importants com aquests, que poden ajudar a salvar una vida. Això és bàsic i els dona una certa responsabilitat, els ajuda a veure que poden fer coses importants tot i que siguin joves.” Aquestes són les paraules de Marià Gàllego, president del Consorci Sanitari de Terrassa, que avui gaudia de la tercera jornada de sensibilització i formació en reanimació cardiopulmonar, juntament amb un gran equip de professionals del centre.
Aquest matí, coincidint amb el Dia Mundial de l’Aturada Cardíaca, tenen lloc al Raval de Montserrat aquestes jornades organitzades per la Unitat de Simulació del CST en col·laboració amb els ajuntaments de Terrassa i Rubí. L’activitat d’avui, que estarà oberta a la ciutadania de 9:00 a 18:00, és la tercera de tres jornades que s’han dut a terme els dies 13, 15 i 16 d’octubre, i ja és el tercer any consecutiu que es fan.
Durant les jornades, hauran participat sis centres educatius de Terrassa, dos de Rubí i un de Sabadell. Pepa Cervera, cap d’estudis del Col·legi Claret de Sabadell –un dels centres que ha participat en les jornades–, valora la iniciativa: “ens va semblar molt interessant perquè és una cosa molt cívica, ensenyem els nostres nens que hem de col·laborar amb la societat.”
Ester Cañadell, pediatra i coordinadora de simulació del CST, ha posat èmfasi en la importància dels coneixements que s’ensenyen a les jornades: “Està demostrat que, si els testimonis que presencien una aturada cardíaca saben fer la reanimació, la supervivència augmenta molt. És de vital importància que tothom sàpiga fer aquestes compressions toràciques.”
La participació i la resposta de l’edició d’enguany, tant de les escoles com de la ciutadania, ha estat la millor des que es duen a terme les jornades. Marià Gàllego afirma que “hi ha molta participació. Ja anem per prop de 800 i, quan acabem, haurem superat els 1.000. És important que aquesta informació arribi al teixit social i també als joves.” Ester Cañadell també apunta que “en comparació amb altres anys, anem molt millor”. Segons explica Cañadell, “l'any passat vam arribar a unes 600 persones. Estem contents perquè encara tenim tot el dia i tenim el repte d'arribar a 1.000 persones i, segurament, ho aconseguirem.”
Un dels punts determinants de l’èxit d’aquestes jornades ha estat, sense dubte, el format. Després d’una explicació a l’alumnat sobre la importància de saber fer una RCP de qualitat –seguint el ritme de la Macarena o de Stayin’ Alive–, els alumnes participen en una pràctica de la reanimació en grups de quatre i, finalment, participen en una cursa de reanimació en grups petits. “Jo crec que el format ha estat perfecte, a classe també fem competicions i serveixen per incentivar”, apunta Pepa Cervera. Ester Cañadell també assenyala que “gràcies als maniquins amb feedback, que et diuen com estàs fent les compressions, la gent ho entén millor i, amb el joc de la carrera, encara és més ‘xulo’.”