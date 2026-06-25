La ciutat es prepara per a la Festa Major de Terrassa

La música, els retrobaments, i l’olor de pólvora que caracteritza els dies més grans de l’any ja es comença a respirar a cada racó. Del 3 al 8 de juliol, el calendari terrassenc es deté per donar pas a una Festa Major que transformarà per complet el ritme habitual de la ciutat. No obstant això, abans que el pregó de la Montse Alcaraz marqui el tret de sortida oficial, s’activa un engranatge invisible però frenètic: el de la preparació mútua entre els veïns i el mateix municipi. A escala particular, el compte enrere es tradueix en petits grans rituals obligatoris per formar-ne part activa.
Parlem de fer la cua per aconseguir el preat mocador oficial, d’assegurar-se la nova samarreta lila del Rasacrucis o de tastar les primeres gotes de la local Aigua de Mery a l’espai La Taifa per anar fent boca en comunitat. En paral·lel, l’entorn urbà es transforma a la vista per acollir la multitud: el parc dels Catalans ja exhibeix la sínia més alta de Catalunya i el consistori enllesteix els dispositius especials de seguretat i neteja. Tot comença a estar a punt per viure unes jornades col·lectives impecables, la ciutat es prepara per a la Festa Major de 2026.
Torna la sínia més gran de Catalunya
La Gran Sínia Redolat, ubicada al parc dels Catalans, serà per tercer any consecutiu la , literalment, gran atracció de la Festa Major de Terrassa. Les tasques d’instal·lació ja han començat i l’estructura estarà a punt avui mateix, 26 de juny, fins el dilluns, 6 de juliol. Com a novetat, enguany s’estrena un model completament nou de construcció recent. Amb 32 metres d’alçada, és la sínia més alta de Catalunya. Disposa de 20 góndoles amb capacitat per a quatre persones, permetent que fins a 80 usuaris en gaudeixin simultàniament. L’atracció compta amb accessoris per a persones amb mobilitat reduïda. Cada viatge dura uns set minuts i ofereix quatre voltes completes per gaudir de les vistes panoràmiques de la ciutat. L’obertura d’aquesta gran estructura significarà el tret de sortida de la fira d’atraccions de la Festa Major, que tornarà a omplir el tram final de la Rambla d’Ègara. Les atraccions s’ubicaran entre el portal de Sant Roc i la rotonda del Doré, i estaran operatives des del 3 fins el 6 de juliol.
El tercer mocador de Festa Major
La iniciativa del mocador identificatiu de la Festa Major de Terrassa, nascuda amb gran èxit el 2024, s’ha convertit ràpidament en tot un símbol per als terrassencs. Davant la gran resposta ciutadana, l’Ajuntament ha anat incrementat progressivament les unitats disponibles: de les 5.000 inicials es va passar a les 10.000 de l’any 2025, i de cara a aquesta nova edició es repartiran un total d’11.000 mocadors gratuïts. L’any passat, les llargues cues de gent que omplien el carrer de la Font Vella i sortien de la Casa Soler i Palet van exhaurir totes les existències en poques hores. Enguany, es podran recollir a partir del 29 de juny i només se n’entregaran un màxim de dos per persona.
Muda’t pel Rasacrucis
Amb l’arribada de la Festa Major, torna el Rasacrucis, el correbars autogestionat més multitudinari de Terrassa. Aquest diumenge 28 de juny, a partir de les 12 hores, Cal Reig acollirà la venda del seu símbol més identitari: la samarreta oficial i el got personalitzat de la 17a edició. L’adquisició es podrà fer en un ambient festiu amb música per gaudir d’un bon vermut en comunitat, i l’organització ja ha avisat que prepara algun detallet més com a sorpresa per a aquesta jornada. Enguany, el col·lectiu ha tornat a apostar pel talent local confiant el disseny a la reconeguda il·lustradora terrassenca Nadia Hafid, que agafa el relleu de Conrad Roset. El resultat és una peça d’estil minimalista que combina línies i colors característics sobre un teixit de color lila molt claret, una tonalitat que va ser escollida prèviament per votació popular a través de les xarxes socials de l’esdeveniment.
Un 20% més d’operaris de neteja
Terrassa ja es prepara per a la Festa Major garantint que la gresca no es tradueixi en caos. El consistori ha activat un dispositiu especial, del 3 al 8 de juliol, on la seguretat i la neteja seran els pilars clau per assegurar la convivència.
Pel que fa al civisme, Eco-Equip incrementarà un 20% la seva presència amb 42 operaris que faran tasques de repàs a les tardes i buidaran papereres a partir de les 19 hores. A més, els punts de recollida selectiva augmenten un 66%, repartint deu illes de contenidors per zones multitudinàries com la plaça Vella o el parc dels Catalans.
En l’àmbit de la seguretat, la Policia Municipal desplegarà un patrullatge permanent de proximitat, especialment als cinc escenaris principals de concerts, i vigilarà de prop els furts de mòbils en els horaris de tancament. També es faran controls d’alcoholèmia, es previndran les violències sexuals i LGTBI-fòbiques, i es regularà el trànsit a carrers sensibles com Arquimedes, Galileu i l’avinguda d’Àngel Sallent per garantir el servei de bus urbà.
L’Aigua de Mery
Perquè una festa sigui digna, necessita alcohol propi i un sant a qui resar quan arribi la ressaca. Després de debutar l’any passat sense deixar baixes mortals, l’Espai la Taifa ja fermenta a les “bodegues subterrànies” de la Torre del Palau la collita 2026 de l’Aigua de Mery.
Els visionaris Cesc Castellet i Eutimi Salabert han barrejat vermut negre, granissat de llimona i un rajolí de Viandox per crear aquest elixir 100% egarenc. Una combinació ideal per netejar l’estómac o acabar de destrossar-lo. Per si l’experiment fos poc, enguany s’estrena el seu propi patró: Sant Pere de la Farra, una imatge celestial que, en lloc de claus, sosté dues fregones amb els seus respectius cubells Mery. Terrassenquisme pur. Els fetges més valents ja van poder testejar aquest verí a la prèvia del 6 de juny, preparant-se per al caos que envairà la plaça de la Torre del Palau.