La Cogullada recupera la seva Festa Major amb una intensa jornada de celebració

La Cogullada torna a estar de festa. Després d'uns anys -des del 2019- en què la celebració no havia tingut gaire continuïtat, el barri recupera la seva esperada Festa Major, coincidint amb la renovació de la Junta de la seva associació de veïns. Per a aquesta represa, s'ha escollit una data molt estratègica i especial: just una setmana abans que comencin els actes centrals de la Festa Major de Terrassa. A més, amb l'objectiu de concentrar tota l'energia i assegurar una gran participació veïnal, totes les activitats s'agruparan en un únic dia, aquest diumenge, 28 de juny, amb una programació ininterrompuda des del matí fins a la nit.
La jornada arrancarà ben d'hora, a les 9.30 hores, amb un component solidari: la Cursa de la Cogullada, organitzada pel Consell Esportiu del Vallès Occidental, la recaptació de la qual anirà destinada a l'associació "Todos Contra la Histiocitosis". A la mateixa hora, a la plaça de Salvador Dalí, hi haurà una taronjada gratuïta per a tothom gentilesa de McDonald's.
A partir de les 10 hores, els amants del motor i el públic familiar tindran on triar. Es farà una xocolatada amb melindros per agafar forces, una trobada "motera" a càrrec de Chal's Garage amb música i espectacle, i la final del "Torneig de Futbol Sala" a l'equipament esportiu. A més, entre les 10 i les 12 hores, els més petits gaudiran d'activitats infantils com cursa de sacs, tallers de xapes i maquillatge.
La cultura popular i l'esport també tindran el seu espai al migdia. A les 11 hores, els Diables de la Maurina faran una exhibició adaptada als infants amb la Cuca Dina, i a les 12 hores serà el torn d'una exhibició de boxa organitzada pel Boxing Club Terrassa. Abans de dinar, a les 13 hores, la plaça de Salvador Dalí acollirà el tradicional vermut popular.
L'acte central de germanor serà a les 14 hores amb un dinar popular on es podrà escollir entre fideuà o arròs (amb opció apta per a celíacs) per un preu de 7 euros (6 euros per als socis).
La tarda i la nit estaran marcades pel ritme i la gresca. A les 17 hores començarà el country amb el grup de La Juani, seguit a les 18 hores per la refrescant proposta del canó d'escuma de colors i música a càrrec de Set de So. A les 19 hores, el grup Chicas de Oro del Roc Blanc, oferirà una demostració de dinàmica corporal per a la tercera edat.
La recta final de la festa estarà reservada per al ball, a les 20 hores, amb la sessió de música per a joves i no tan joves de DJ Malaguilla. Finalment, a les 22 hores, es posarà el punt final a la Festa Major de la Cogullada amb el clàssic rom cremat .