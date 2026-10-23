La Fundació Vallparadís posa el focus en la intel·ligència artificial i les cures

La Fundació Vallparadís MútuaTerrassa celebrarà dimarts 27 d’octubre la dissetena edició de la seva jornada científica, una trobada destinada a compartir bones pràctiques i donar a conèixer projectes de millora i experiències desenvolupades en l’àmbit sociosanitari. L’Edifici Docent acollirà una programació que combinarà la reflexió sobre els reptes tecnològics amb la presentació d’iniciatives assistencials i de recerca.
Un dels plats forts de la jornada serà la conferència de Genís Roca, expert en transformació empresarial, innovació i cultura digital, titulada "Què està passant i què passarà. Cap a on ens porta la IA?". La sessió començarà a les 9.15 hores amb la inauguració a càrrec de Ramon Ramells, director gerent de la Fundació Vallparadís. Pablo Ibáñez, coordinador del Centre de Dia Ca N’Anglada i treballador social de la Residència i Centre de Dia Falguera, presentarà l’acte.
Després de la conferència, es presentaran nou treballs i experiències relacionats amb l’atenció sociosanitària. Entre els temes que s’hi abordaran hi ha les emocions dels professionals davant les conductes problemàtiques de persones amb discapacitat, les variables que prediuen la recuperació en l’esquizofrènia, el respecte a les relacions afectives i les expressions sexuals, i els efectes de la meditació i el ioga a l’espai Snoezelen.
La programació també inclourà l’exposició del treball guanyador de la Beca Fundació Docència i Recerca MútuaTerrassa, "Aplicació de plasma RIC en plaquetes per a la curació d’úlceres de grau III", a càrrec de Cristina Granado, infermera del Centre d’Atenció Intermèdia i Residència l’Ametlla del Vallès. A més, es presentaran sis projectes que opten als premis d’enguany, elaborats en residències i centres de dia de la fundació.
A la tarda es donaran a conèixer els dos projectes premiats en l’edició anterior: un programa d’educació sanitària per a persones ingressades al centre de l’Ametlla del Vallès i "IA-Cura", una iniciativa que explora l’ús de la intel·ligència artificial com a eina de suport als professionals. La jornada acabarà amb el lliurament dels guardons d’aquest any.
La trobada incorporarà, a més, una proposta participativa anomenada "Restaurant Estigma 0.0", concebuda per reflexionar sobre els mites i els estigmes associats als trastorns de salut mental. A través d’una dinàmica interactiva, la iniciativa vol promoure una mirada més empàtica i inclusiva.