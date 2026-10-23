La Marató de donació de sang de Terrassa celebra 20 anys amb quatre jornades de crida als donants

La Marató de Donants de Sang i Plasma de Terrassa celebrarà la seva 20a edició del dimecres 28 al dissabte 31 d’octubre a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. La campanya s’allargarà enguany una jornada més de l’habitual i es proposa superar les 250 donacions durant els quatre dies, amb la implicació d’entitats, voluntaris i establiments de la ciutat.
El Banc de Sang i Teixits obrirà les portes de les seves instal·lacions de 8.30 a 20.30 hores, de dimecres a divendres, i fins a les 14.30 hores de dissabte, quan es donarà per acabada la marató. La coincidència amb la Castanyada afegirà un component festiu a la convocatòria: els donants rebran una samarreta commemorativa del 20è aniversari i podran gaudir d’un refrigeri especial amb panellets, a més d’altres obsequis i sortejos gràcies a la col·laboració del teixit comercial local.
Un dels eixos de la campanya d’enguany és recordar la importància de donar plasma, una donació menys habitual que la de sang però igualment necessària per atendre les necessitats dels pacients. El procediment és similar, tot i que dura una mica més, i es pot repetir cada quinze dies. El Banc de Sang insisteix en la necessitat d’alternar les donacions de sang i plasma per contribuir a mantenir les reserves en nivells adequats.
Una crida a les noves generacions
Sota el lema "El vincle que ens fa immensos", la marató vol posar en valor el caràcter altruista de la donació i la seva repercussió en la vida dels pacients. La iniciativa també busca incorporar donants joves per garantir el relleu generacional, especialment davant les persones que deixen de donar per motius d’edat o altres circumstàncies. A Catalunya, aquest 2026 es necessitaran més de 250.000 donacions per cobrir les necessitats transfusionals.
La convocatòria compta amb la participació de MútuaTerrassa, l’Ajuntament, la Federació Catalana de Donants de Sang, l’Associació de Donants de Sang del Vallès Occidental i el voluntariat de l’associació Els Dols, entre altres entitats i empreses. Forns, pastisseries, restaurants i comerços locals s’han sumat a la iniciativa amb obsequis i activitats per als participants.
Poden donar sang les persones d’entre 18 i 70 anys, amb un pes mínim de 50 quilos i que no estiguin embarassades. No cal anar-hi en dejú, però sí portar un document d’identitat. Els homes poden donar sang fins a quatre vegades l’any i les dones, tres. A més, les persones menors de 40 anys poden aprofitar la donació per inscriure’s al Registre de Donants de Medul·la Òssia.