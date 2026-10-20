La MítiKa Vespreig Remember del Centre comença una nova etapa a l'oci nocturn de la ciutat i ho fa canviant d'escenari. Aquest dissabte, 24 d'octubre, la coneguda sessió terrassenca estrenarà ubicació a la Sala Born, un dels espais més emblemàtics i referents de la vida nocturna i cultural del centre de Terrassa, situat al carrer de la Rasa, 68.
Segons ha pogut saber el Diari de Terrassa, la trobada no serà un fet aïllat: la intenció dels organitzadors és celebrar una sessió al mes fins al pròxim mes de maig. Si la resposta del públic acompanya durant aquesta primera campanya a la Sala Born, la iniciativa tindrà continuïtat i tornarà a la tardor de 2027, a partir del setembre vinent.
Tornar a ballar en horari de tarda
De 18 a 23 hores, la Sala Born acollirà la festa d'inauguració d'aquesta periodicitat mensual. La proposta està dissenyada especialment per a aquelles generacions que volen gaudir de la música dels anys 80, 90 i 2000, combinada amb els hits més recents de l'actualitat i sota una premissa clara: una sessió "remember" autèntica i sense reggaeton. La música de la vetllada anirà a càrrec d'Enric_dj_PLASTIK.
Un showman de luxe per a la reestrena
Un dels grans atractius d'aquesta primera cita a la Rasa serà la participació d'El Gran Germán (Germán Ramírez) com a convidat especial. El reconegut comunicador i showman sabadellenc és una de les cares més populars del "Va Parir Tour" de Flaixbac, l'espectacle itinerant que ha recorregut Catalunya durant anys. A més, Ramírez ve de ser el gran protagonista de la darrera Festa Major de Sabadell d'aquest 2026, on el seu pregó inaugural basat en l'humor i la improvisació es va convertir en un dels moments més comentats de la festa veïna. La seva presència busca aportar un punt d'espectacle, energia i humor a l'esperit festiu que caracteritza La MítiKa.
Consolidar el vespreig a la ciutat
Amb aquest trasllat i la continuïtat mensual a la Sala Born, La MítiKa vol consolidar i potenciar l'oferta de "vespreig" a Terrassa, oferint una alternativa d'oci en horari de tarda-vespre per a un públic adult que busca un ambient festiu i proper.
Per celebrar aquesta nova etapa en un local tan conegut de la ciutat, la jornada d'aquest dissabte comptarà amb regals, sorpreses i diversos sorteigs entre els assistents, com un sopar per a dues persones al restaurant Cal Reig o un passi gratuït de dos mesos al gimnàs Squash 4.
L'entrada serà lliure fins a les 19 hores. A partir d'aquesta hora, s'aplicarà el sistema de consumició mínima obligatòria per accedir a la sala.