Les piscines de la ciutat s’omplen per fer front a la primera calorada de l’estiu

Amb l’estiu acabat d’estrenar, Terrassa viu uns dies de calor excepcional. Aquest dilluns, el termòmetre s'ha enfilat fins als 37,1 °C al barri de Can Boada, segons observatoris no homologats però fiables. La dada del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), recollida a l’estació de Can Poal, ha estat de 36,8 °C a les 14.09 hores, justament el llindar que marca si es pot parlar o no d’onada de calor.
El meteoròleg terrassenc Marc Silvestre assenyala que, estrictament, la ciutat no es troba immersa en una onada de calor, ja que per poder-ho considerar així cal arribar o superar aquest llindar (36, 8 °C) durant tres dies consecutius, i el cap de setmana la temperatura màxima es va quedar en els 35,1 °C, registrats a les 14.19 hores de diumenge a l’estació de Can Poal. Tot i això, afirma que aquest dilluns ha estat “un dia digne d’onada de calor a Terrassa” i lamenta que els criteris actuals hagin elevat tant els llindars de referència que episodis “escandalosament calorosos” quedin fora d’aquesta definició.
Silvestre explica que, els darrers anys, les altes temperatures arriben abans de l’habitual. “Cada cop l’estiu s’avança més i apareixen calorades no només al juny, sinó també al maig”, apunta el meteoròleg. De fet, recorda que en els últims cinc anys Terrassa ja ha viscut tres episodis de calor prematura abans de Sant Joan: 2022, 2025 i 2026.
Els pròxims dies tampoc oferiran gaire treva. Aquest dimarts les temperatures baixaran lleugerament, entre un i dos graus, però es mantindrà una calor intensa sense arribar a criteris d’onada de calor. Aquesta dinàmica es mantindrà fins divendres, i de cara al cap de setmana només s’espera un descens lleu, amb temperatures màximes entre els 32 i 33 °C. Uns valors que continuaran clarament per sobre de la mitjana i que són propis de plena canícula.
Les nits tampoc estan donant respir. La ciutat encadena dues nits tropicals, és a dir, aquelles en què la temperatura no baixa dels 20 °C. A més, Silvestre no descarta que aviat s’assoleixi la primera nit tòrrida de l’any, quan el mercuri no baixa dels 25 °C, una situació que considera “un indicador de dormir malament i fins i tot de perill de salut per a les persones grans i col·lectius vulnerables”.
Gran afluència a les piscines
La calor també s’ha deixat notar a les piscines municipals. En aquest sentit, les quatre instal·lacions van registrar una elevada afluència durant el passat cap de setmana, especialment diumenge. La piscina de Vallparadís va passar de 582 usuaris dissabte al matí i 1.178 a la tarda a 1.149 i 1.400, respectivament, durant la jornada de diumenge. Precisament, els 1.400 banyistes de diumenge a la tarda van suposar arribar a l’aforament màxim.
La resta d’equipaments també van experimentar un increment d’assistència. A Sant Llorenç es va passar de 39 usuaris dissabte al matí i 240 a la tarda a 99 i 299 diumenge. Al barri de la Maurina, les xifres van ser de 61 i 244 dissabte i de 109 i 258 diumenge. A la piscina de les Arenes, per la seva banda, es van registrar 107 i 235 usuaris dissabte i 176 i 300 diumenge. En aquest darrer cas, els 300 banyistes de diumenge a la tarda també van representar l’aforament complet de la instal·lació.
Espais amb nebulització
Davant l’episodi de temperatures elevades, l’Ajuntament ha reforçat algunes mesures per mitigar els efectes de la calor. Entre elles hi ha la instal·lació de nous nebulitzadors en diverses places de la ciutat. La plaça del Primer de Maig, a Sant Pere Nord, n’és un dels exemples. Aquest sistema, també instal·lat recentment a la plaça Nova i a Federico García Lorca, rebaixa la sensació tèrmica de l’ambient a base d’expulsar constantment un núvol de gotes molt fines d’aigua.
Els nebulitzadors funcionen durant els períodes de més afluència a l’exterior i en les hores de més calor del dia, entre les 11 i les 14 hores i entre les 16 i les 19 hores. La seva arribada, però, ha generat opinions diverses entre el veïnat. “Està bé perquè et refresca, però aquesta humitat m’espatlla els cabells”, explicava una veïna sobre el nebulitzador de la plaça del Primer de Maig. Altres residents com l’Harragui Abdel Ali asseguren que “es nota l’ambient molt més fresc” i celebren una iniciativa que els permet fugir, ni que sigui per una estona, d’unes calorades que han arribat abans d’hora.
Per combatre les altes temperatures, Marc Silvestre recomana hidratar-se amb freqüència encara que no es tingui sensació de set i evitar sortir durant les hores centrals del dia, així com mantenir les persianes abaixades i les finestres tancades. També fa una crida a extremar la prudència amb els petards, recordant que la pluja escassa i la calor de les darreres setmanes ha incrementat notablement el risc d’incendi.