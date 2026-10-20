L’Eseiaat estrena una sala polivalent d’última generació: "Ens catapulta cap als propers deu anys"

L’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (Eseiaat) de la UPC ha inaugurat aquest dimarts la sala Àgora UPC Terrassa, un espai polivalent equipat amb tecnologia audiovisual d’última generació que vol esdevenir un punt de trobada entre la universitat, les empreses i la societat. L’acte ha coincidit amb la commemoració dels deu anys de la creació de l’escola, fruit de la fusió de les dues institucions històriques d’enginyeria que hi havia a la ciutat.
La nova sala ocupa prop de 250 metres quadrats de l’edifici TR5, té una capacitat per a 180 persones i ha comportat una inversió superior a 1,5 milions d’euros, procedents del Pla d’Inversions per a les Universitats Públiques (PIU). L’espai substitueix l’antiga sala d’actes, clausurada el 2020 arran de la pandèmia perquè no reunia les condicions necessàries per acollir esdeveniments.
El director de l’Escola, Jordi Voltas, ha reivindicat la voluntat de convertir-la en "un espai de trobada, de construcció, on es barrejaran components acadèmics, culturals i artístics". L’objectiu és que l’equipament vagi més enllà de les necessitats internes del centre i esdevingui un espai obert al territori, tot i que el model d’usos i explotació encara s’ha de concretar durant els pròxims mesos.
Una de les principals novetats és la seva versatilitat. La graderia retràctil permet transformar la configuració habitual de sala de conferències en un espai diàfan per acollir presentacions de productes, demostracions de prototips, espectacles o altres activitats. "Podem fer presentacions, recolliments, conferències i molts tipus de formats que fins ara no podíem fer", ha explicat Voltas, confessant alhora que "cada vegada que hi entro m’impacta, és un somni fet realitat".
Tecnologia audiovisual i accessibilitat
El responsable audiovisual del campus de Terrassa de la UPC, Jordi Hernández, ha subratllat que "aquesta tecnologia, sigui per les graderies, pantalla o so, la fa accessible, modular i superfuncional, més enllà de magistral". A banda, la sala disposa de vuit càmeres, quatre pantalles, un sistema de so envoltant i tecnologia que permet projectar continguts diferents de manera simultània. També incorpora il·luminació escènica i panells fonoabsorbents per millorar la qualitat acústica, a més de recursos d’assistència auditiva per a persones amb dificultats d’audició.
La infraestructura permetrà, per exemple, que els estudiants presentin els seus projectes en unes condicions més pròximes a les d’un plató audiovisual, amb possibilitats per crear diferents ambients i escenaris. Hernández ha destacat que l’equipament obre la porta a "les sales del futur" i ha remarcat que, un cop definida la configuració, bona part de les funcions es podran gestionar directament des d’una botonera, sense necessitat d’assistència tècnica constant.
La reforma, dirigida per l’arquitecte Pere Rico, també ha inclòs una intervenció al vestíbul d’entrada de l’edifici TR5 per donar continuïtat estètica als dos espais.
Deu anys de fusió i creixement
La inauguració es vincula a l’aniversari de la creació de l’Eseiaat, nascuda el 2016 de la fusió de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial i de l’Escola d’Enginyeria de Terrassa. Per a Voltas, fer coincidir totes dues commemoracions té un significat especial. "És una metàfora del que ha sigut el creixement d’aquests deu anys, en què l’escola s’ha fet forta i ha agafat rellevància tant a nivell acadèmic com industrial i empresarial", ha afirmat. El director considera que el nou equipament projecta el centre cap a la pròxima dècada: "Ara floreix en un espai que ens catapulta cap als propers deu anys".