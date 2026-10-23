L’excap d’Urbanisme Pere Montaña adverteix de la necessitat de preveure nous serveis davant el creixement de Terrassa

L'imminent creixement demogràfic de Terrassa cap als 250.000 habitants requereix una planificació anticipada per adaptar les infraestructures de la ciutat. Aquesta és la principal conclusió de la conferència “Repensar Terrassa. Superar els límits del creixement”, un acte organitzat dimecres a la tarda pel Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) al Casal Cívic del Vapor Gran, que ha congregat prop d'un centenar de persones.
La jornada ha comptat amb l'anàlisi tècnica de Pere Montaña, arquitecte urbanista i excap de l’Àrea de Planificació Urbanística i Territori de l’Ajuntament de Terrassa. Montaña ha assenyalat que l'augment poblacional portarà associat un increment de les necessitats en àmbits com l’habitatge, el transport, les escoles, els equipaments i els espais públics. L'urbanista ha subratllat la importància de preveure aquests requeriments perquè la ciutat pugui créixer sense deixar "ningú enrere". A més, ha defensat que la col·laboració amb Barcelona i els municipis veïns s'ha de fer mantenint la identitat i la personalitat pròpies de Terrassa.
La cloenda de l'acte, promogut per la formació socialista per recollir idees sobre el futur del municipi, ha anat a càrrec del seu candidat a l’alcaldia, Javi García. El cap de llista del PSC ha reclamat recuperar "l’ambició" i el "lideratge" per capitalitzar les oportunitats que el creixement pot suposar per al comerç, la indústria, el sector universitari i la creació de llocs de treball. En la seva intervenció, García ha fixat com a prioritats d'aquest model de ciutat la millora de la mobilitat, la garantia de serveis de qualitat a tots els barris i les facilitats per a l'accés a l'habitatge, amb especial atenció als joves.