Lluís Puig ha tornat a casa nou anys després: "Avui Catalunya guanya per 2 a 0 a l'estat espanyol"

3.263 dies. Fa 3.263 dies que ressonen a Terrassa els Cants de la Llibertat, i el d’aquest 21 d’octubre de 2026 ha ressonat més que cap altre. La persistent iniciativa de la resistència, que durant nou anys havia omplert el buit de l'absència, s'ha convertit finalment en un acte de benvinguda.
L’exconseller Lluís Puig ha tornat a la terreta, al seu espai natural, allà on se li havia privat ser-hi: la seva ciutat natal. Un retorn que ell mateix ha emmarcat en clau de victòria davant l'actuació de l'estat espanyol: "Avui Catalunya guanya per 2 a 0. La primera derrota és de la judicatura espanyola, que vol fer política sense presentar-se a les urnes. 1 a 0. I la seva segona derrota és que l’Estat espanyol ha perdut nou anys, nou anys per fer el que havien d’haver fet el 27 d'octubre del 2017. Dues derrotes com el campanar del Sant Esperit".
El trajecte des del carrer de la Goleta cap al raval de Montserrat ha estat lent i intens. Puig, escortat per Josep Rull i Jordi Turull, s’ha trobat d'imprevist amb una muralla de terrassencs. Més d’un miler totes les edats, des de xics que no l'havien vist mai fins a gent gran, s'han congregat a la plaça amb estelades i ganes de veure al seu veí tornar a casa.
Entre abraçades, petons i retrobaments de gent que el duia esperant nou anys, ha hagut d'avançar a un ritme gairebé aturat abans no aconseguís enfilar-se a l’atri de l’Ajuntament, l'espai on la ciutadania s'havia citat cada vespre per demanar el seu retorn. El clima era una combinació de festa popular i reivindicació, on els càntics de “Conseller, conseller”, “No és justícia, és venjança” i “Independència” omplien l'aire.
L’acte ha començat directament amb el torn dels parlaments, ningú podia esperar a tornar sentir la seva veu. Primer però, els Cants de la Llibertat han pres la paraula per expressar l'agraïment col·lectiu de la ciutat: "En aquests més de nou anys, cada Nadal, cada Sant Jordi, cada festa major, en cada acte de la ciutat, en cada acte de la cultura popular, en cada celebració, sempre hi faltava un terrassenc, hi faltaves tu".
A més, li han reconegut la fermesa mantinguda durant l'etapa a l'exili: "Ens has demostrat que no t'arronses mai, que mai tens un no, que no t'has cansat mai de lluitar per la cultura, per la llengua, pel país. I per tot això t'hem de donar les gràcies".
En la seva intervenció, Lluís Puig ha agraït el suport rebut entre pauses provocades pels aplaudiments del raval. Més enllà del retrobament, ha volgut recordar "les quasi cent persones que encara no han estat amnistiades", advertint que "fins que això no acabi, fins que no tornin tots, no podem afluixar", i ha tancat amb determinació: "Nosaltres seguim ferms. Seguim resilients. Seguim volent la llibertat que, un poble català que no ha defallit mai, vol i aconseguirà. Visca Catalunya!".
En acabar els discursos, s’ha reprès el format tradicional dels Cants: el minut de silenci i la interpretació de cançons, que han culminat amb una solemne cantada de "Els Segadors". Tot seguit, la cultura popular terrassenca ha pres l'atri amb la ballada de balls tradicionals al so de les gralles, l'aparició d'un del seu Capgròs i la recitada de poemes de Celdoni Fonoll.
Posteriorment, la gent ha fet una cua interminable per veure'l de prop, per abraçar-lo de nou i per fer-li aquell petó que durant nou anys havien estat privats de fer. Un emotiu tancament on Puig ha conclòs: "No es pot desitjar més".