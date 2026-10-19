Lluís Puig, més a prop de tornar a casa: Llarena li aixeca definitivament l’ordre de detenció

Pas decisiu en la situació judicial de l'exconseller terrassenc Lluís Puig. El magistrat instructor del Tribunal Suprem (TS), Pablo Llarena, ha confirmat aquest dilluns l’aixecament de les ordres nacionals de detenció que pesaven contra ell, així com contra l’expresident Carles Puigdemont i l’exconseller Toni Comín.
Aquesta resolució arriba després que el Tribunal Constitucional (TC) avalés definitivament l’aplicació de la Llei d’Amnistia al delicte de malversació en el marc de la causa de l’1-O, estimant el recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa i fixant la doctrina per a la resta de dirigents. En una nova interlocutòria, Llarena "revalida" la decisió adoptada inicialment de forma provisional i reconeix que mantenir les ordres de cerca i detenció actives no és "compatible" amb la doctrina del TC, motiu pel qual el seu aixecament "ha de ser immediat".
Pendents de la Sala d'Enjudiciament per a l'arxivament definitiu
Malgrat l'aixecament de les ordres de detenció que permeten la fi de les mesures cautelars a territori estatal, el magistrat remarca que el seu pronunciament es limita estrictament a la resolució d'aquestes ordres. Així doncs, no suposa encara el sobreseïment definitiu de la causa ni l'arxivament del sumari per a Lluís Puig i la resta d'investigats.
Fonts del Tribunal Suprem aclareixen que actualment resta per resoldre un recurs de reforma. Un cop resolt aquest darrer tràmit, el jutge instructor dictarà la interlocutòria de conclusió i elevarà el cas a la Sala Penal del TS, que serà la responsable de pronunciar-se sobre l'extinció de les responsabilitats penals i dictar, si escau, l'arxivament definitiu de la causa.
Llarena acata la doctrina del TC, però hi discrepa
Tot i aplicar el criteri de l'alt tribunal de garanties, Pablo Llarena ha deixat clar en el seu escrit que no comparteix els arguments del Constitucional. El Suprem havia argumentat fins ara que la malversació de l'1-O va comportar un "benefici personal de caràcter patrimonial", criteri que el TC ha rebutjat.
Llarena es reafirma en la seva posició recordant que cinc magistrats del mateix TC van emetre un vot particular contra la sentència. Així i tot, l'instructor reconeix que la decisió de la majoria del tribunal el vincula legalment i que s'ha d’aplicar.
El retorn de l'exconseller terrassenc i els líders de l'1-O
Amb la retirada de les ordres de detenció a l'Estat espanyol, s'obre de bat a bat la porta al retorn de Lluís Puig a Terrassa després d'anys a l'exili a Bèlgica. Pel que fa als altres dirigents, l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha afirmat que l'expresident no preveu tornar a Catalunya fins després de les eleccions del 29-N, mentre que Toni Comín té previst desplaçar-se a Madrid aquest dijous per recollir la seva acreditació com a eurodiputat davant la Junta Electoral Central.