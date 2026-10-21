Lluís Puig torna definitivament a Terrassa després de nou anys a l’exili: "Avui els he de fer l'homenatge jo a ells"

Ha arribat el dia. L’exconseller terrassenc Lluís Puig torna aquest dimecres a Catalunya després de nou anys a l’exili, primer a Brussel·les i posteriorment a la Catalunya del Nord. Puig ha anunciat el retorn a través d’una piulada a X, en què ha expressat la il·lusió de tornar a la ciutat on va néixer i va viure fins a l’octubre del 2017. "Avui vaig als Cants de la Llibertat de Terrassa, la terreta on vaig néixer i viure fins fa 9 anys. I demà cap al Parlament, d’on vaig marxar el 27 d’octubre de 2017", ha escrit.
El retorn arriba després dels darrers avenços judicials que han permès aixecar les ordres nacionals de detenció que pesaven contra ell, arran de l’aplicació de la Llei d’amnistia al delicte de malversació en la causa de l’1-O. El Tribunal Suprem va confirmar la retirada d’aquestes mesures cautelars, tot i que encara resta pendent la resolució definitiva de la causa.
Durant aquests nou anys, Puig ha mantingut l’activitat professional i cultural. A Bèlgica va treballar per internacionalitzar la cultura catalana i, els darrers anys, s’ha implicat en la recuperació de la Casa Macià, a la Catalunya del Nord, l’habitatge que Francesc Macià va utilitzar el 1926 durant els fets de Prats de Molló.
La primera parada del seu retorn serà precisament a Terrassa, on vol retre homenatge als participants dels Cants de la Llibertat, que cada dia han sortit al carrer per reclamar la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats. "Avui els he de fer l’homenatge jo a ells, perquè jo porto 9 anys a l’exili, però ells porten 9 anys cantant", ha explicat en una entrevista a 3Cat.
Dijous, l’exconseller es desplaçarà al Parlament de Catalunya, d’on va marxar el 27 d’octubre del 2017, el dia que es va proclamar la independència. El retorn obre una nova etapa per a Puig, estretament vinculat a la cultura popular catalana i a la política del país.