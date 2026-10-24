Més de 17.000 euros de renda de diferència entre la zona més rica i la més pobra de Terrassa

Serien necessaris tres veïns del barri Montserrat per igualar la capacitat econòmica d’un sol resident del carrer de la Font Vella. Aquesta equació il·lustra la frontera invisible que creua Terrassa: un abisme de més de 17.000 euros anuals per habitant que separa el sector més pròsper del més humil, demostrant que la distància real entre barris no es mesura en quilòmetres, sinó en la cartera de la seva gent.
A la part alta d’aquesta taula, els cinc sectors censals amb els ingressos per persona més elevats es concentren íntegrament al barri del Centre. La zona delimitada entre el carrer de la Font Vella i la plaça Nova encapçala el rànquing municipal amb 25.757 euros nets per habitant. La segueixen de prop el sector del carrer de la Rasa, entre Cal Reig i el carrer de Sant Isidre, amb 25.521 euros, i el bell mig del nucli històric —que inclou la Plaça Vella, el Raval de Montserrat i carrers com Sant Pere o Cremat—, amb 23.797 euros. Tanquen aquest grup la franja sud del barri, entre l’Escola Pia i la carretera de Montcada (23.285 euros), i la zona nord-industrial, entre la Rambla i el carrer de Cervantes (23.205 euros).
El sectors més pobres
A l’altre extrem, els sectors amb menor capacitat econòmica se situen principalment a l’est de la ciutat i en punts de l’oest, tots per sota dels 10.000 euros anuals. El sector amb la renda més baixa de Terrassa correspon al barri de Montserrat i l’entorn comercial de Terrassa Plaza, amb 8.475 euros per habitant. A molt poca distància es troben dues zones contigües de Ca n’Anglada: la compresa entre els carrers de Sant Cosme i Sant Crispí, amb 8.766 euros, i la delimitada entre Sant Crispí i l’avinguda del Vallès, amb 9.243 euros.
Entre aquests dos sectors s’intercala el barri de Vilardell, amb 8.945 euros per persona, mentre que la cinquena posició l’ocupa el sector nord del barri de la Maurina, entorn del carrer de Núria, amb 9.740 euros.
Creixement sostingut
Si s’analitza el conjunt del municipi, la renda neta mitjana per persona a Terrassa es va situar el 2024 en els 16.051 euros. Aquestes dades, publicades recentment per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) en l’Atles de Distribució de la Renda de les Llars —que s’obtenen dividint els ingressos nets de cada llar entre tots els seus membres, inclosos infants i dependents—, consoliden la tendència a l’alça en els darrers anys: respecte al 2023, quan la renda era de 15.337 euros, l’increment ha estat de 714 euros per habitant, un 4,66% més. Si es pren com a referència l’últim decenni, el creixement és de 4.659 euros des dels 11.392 euros registrats el 2015, cosa que suposa un augment acumulat del 40,90%.
D’altra banda, les dades de l’INE permeten observar també la dimensió de la renda bruta, que a Terrassa se situa en els 19.824 euros per habitant (+5,74% respecte als 18.747 euros del 2023). Aquesta diferència de 3.773 euros entre el brut i el net reflecteix l’impacte de les cotitzacions socials i la fiscalitat directa sobre la capacitat adquisitiva real que finalment arriba als ciutadans.
I els altres municipis?
En comparació amb altres municipis de la província de Barcelona de pes demogràfic similar, Terrassa manté una posició econòmica destacada, tot i que continua per sota de la mitjana catalana (17.282 euros per habitant). Amb els seus 16.051 euros per habitant, se situa només per darrere de Sabadell (16.463 euros) i supera la mitjana de municipis com Mataró (15.322 euros) o Badalona (15.266 euros), així com d’altres grans nuclis metropolitans com l’Hospitalet de Llobregat (13.794 euros) o Santa Coloma de Gramenet (13.118 euros). A més, amb un increment del 4,66% respecte a l’any anterior, Terrassa manté un ritme d’expansió molt similar al del conjunt de Catalunya (+4,99%) i presenta un dinamisme en el creixement superior al de ciutats com Badalona (+4,43%) o l’Hospitalet (+3,70%).
Per districtes
Aquesta distribució de la riquesa es reflecteix clarament en el desglossament per districte. El Districte 1 lidera la ciutat amb una renda neta mitjana de 20.340 euros per persona, situant-se un 26,7% per sobre de la mitjana municipal. El segueixen el Districte 5 (17.179 euros), el Districte 4 (16.521 euros) i el Districte 7 (15.842 euros). A la part baixa de la classificació hi ha els districtes 3 (14.708 euros), 6 (13.926 euros) i, finalment, el Districte 2, que tanca la llista amb 11.755 euros per habitant, un 26,8% per sota de la mitjana de Terrassa.