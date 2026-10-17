Moda i audiovisual tornen a ser els protagonistes a Terrassa pel Moaré

Terrassa torna a barrejar el seu passat tèxtil i el seu futur audiovisual aquest cap de setmana amb el Moaré. El Vapor de Prodis, seu usual del festival al llarg de les seves tres edicions, ha aplegat diverses persones que han volgut experimentar amb els seus propis ulls la sinergia de tots dos mons. Des de divendres i fins diumenge s'han dut a terme diverses activitats a diferents punts icònics de la ciutat, com són el ja mencionat Vapor de Prodis, el MNACTEC, Cal Reig o la zona del Vapor Albiñana.
Entre aquestes activitats hi ha hagut exposicions de diversos artistes i modistes locals. La més destacada ha estat la de la dissenyadora de vestuari de cinema Mercè Paloma, que acumula ja sis premis Gaudí, el darrer aconseguit enguany per la seva tasca al film "Frontera". La figurinista, a més de mostrar els seus guardons, ha elaborat una petita mostra de roba i vestits dissenyats per ella en diverses pel·lícules conegudes, com "El fotògraf de Mauthausen", "La Vampira de Barcelona" o "Pa negre". "És increïble poder veure tan de prop el que he admirat a la pantalla del cinema", ha expressat al Diari de Terrassa la Milena Navalón, estudiant de patronatge. Per a ella, el vestuari d'una pel·lícula "marca la diferència entre una bona ambientació i una de mediocre" i ha alabat la feina de Paloma: "Seria un somni poder aconseguir el que ella", ha afirmat, és per aquest motiu que ha acudit també a la conversa amb la terrassenca i el seu equip.
Un altre nom amb majúscules que ha portat el Moaré ha estat el de la sabadellenca Txell Miras. En el seu cas, la dissenyadora referent del 080 de Barcelona ha presentat una actuació immersiva on, en la línia de les seves passarel·les, s'ha mesclat el cinema, la música i la moda per capficar els assistents en els seus patrons deconstruïts i superposats.
Moda a l'abast de tothom
El Moaré no és un festival de grans noms, només, sinó que també dona un espai per a dissenyadors i dissenyadores emergents perquè puguin tenir un aparador on mostrar les seves creacions i que la gent les pugui comprar. El principal espai és el SOC Mercat, reservat per a artesans catalans i que s'ha situat també al Vapor de Prodis. "És una de les millors oportunitats per aconseguir roba de veritat", ha assenyalat Reginald Kopf. Original d'Àustria però terrassenc naturalitzat, ha explicat que és reticent a comprar a les botigues de grans cadenes o per internet. "La qualitat és pèssima i [la venuda a grans cadenes] sol ser roba directament lletja", ha opinat, i ha afegit que, en relació amb la qualitat i el preu dels productes, "els dissenys artesans són infinitament més rendibles".
Per altra banda, al pati del MNACTEC hi ha hagut un altre mercat de roba, però en aquest cas els productes oferts han estat tots reutilitzats. D'aquesta manera, el Moaré també ha apostat per l'economia circular i donar una segona oportunitat a peces de roba, a més de tendències ja oblidades, que avui dia són considerades 'vintage'.