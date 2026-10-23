Mor als 56 anys, el sotsinspector José Luis Fernández García, referent de la policia de proximitat a Terrassa

El sotsinspector de la Policia Municipal de Terrassa, José Luis Fernández García, ha traspassat aquest matí als 56 anys . La seva mort deixa un buit profund tant en l'estament policial com entre el teixit veïnal i associatiu de la ciutat, on era una figura profundament estimada i respectada.
Natural del barri de Can Parellada, Fernández va destacar al llarg de la seva carrera per la seva vocació de servei i pel seu ferm compromís amb els valors de la policia de proximitat. Com a principal enllaç entre el cos policial i les entitats veïnals, comercials i socials de Terrassa, va ser el gran impulsor d'una xarxa sòlida de confiança mútua orientada a la resolució de conflictes i a la millora de la convivència.
Justament el passat 29 de setembre, en el marc de la festivitat de la Policia Municipal, el cos va atorgar-li la Medalla al mèrit professional amb distintiu blau, en la categoria d'or. Un reconeixement al seu lideratge humà i professional que, malauradament, ja no va poder recollir de manera presencial a causa del seu delicat estat de salut.
Més enllà de la seva impecable tasca uniforme, aquells que van compartir vida i feina amb ell el recorden com una persona afable, pròxima, d'una gran empatia i amb una capacitat única per treure un somriure fins i tot en els moments més crítics. Apassionat seguidor de l'Atlètic de Madrid, un boig pel ciclisme, xerraire, ocurrent i d'esperit obert, José Luis Fernández deixa una empremta inesborrable a Can Parellada i a tota la ciutat.
L'adeu dels seus companys
Des del cos de la Policia Municipal de Terrassa han volgut expressar el seu dolor i homenatge a través d'un comunicat facilitat al Diari de Terrassa: "Lamentem profundament la pèrdua del sotsinspector José Luis Fernández. Volem expressar públicament el nostre agraïment per aquests 33 anys de servei a la ciutadania i destacar el seu profund sentiment de pertinença a la professió policial, així com la seva innegable entrega a la ciutat de Terrassa, que sempre ha estimat. Aquesta estima per la ciutat s’ha fet especialment palesa en la seva intensa vinculació amb el teixit associatiu del municipi com a comandament responsable de l’Àrea de Proximitat del cos, sempre disponible i atent a les seves necessitats, i on ha estat una figura de referència. El seu compromís amb la professió, els seus companys, amb la ciutat i amb la seva gent ens ha deixat una empremta que perdurarà en la memòria de tots els qui hem compartit amb ell el camí."