Moreno 112, botiga de barri: "Aquí va néixer l'Escola de Ciclisme Vallès"

Amb només 13 anys, en Rafa Moreno ja s’embrutava les mans de greix a Cicles París, l’històric establiment que era al carrer de Calvo Sotelo —més endavant, carrer del Nord—. Allà va aprendre un ofici que s’acabaria convertint en la passió de tota una vida. Després de complir el servei militar, l’any 1991 va decidir engegar el seu propi camí al costat de la seva dona, María Dolores Dávila. Van obrir un local d’uns 60 metres quadrats a la rambla de Francesc Macià sota el nom de Cicles Moreno. Més tard, la necessitat d’espai els va empènyer a traslladar-se a un local del carrer del Doctor Calsina. D’aquell canvi d’ubicació ja fa tres dècades.
Tot i que a l’establiment s’hi venen bicicletes i accessoris, l’ànima de la casa no admet dubtes: “El taller representa el 80% de la nostra feina”, recalca el propietari. Tot i créixer, la filosofia no ha canviat: reparació, recanvi i una venda més limitada, sovint per encàrrec. “L’únic en què podem competir és en la mà d’obra”, diu en Rafa. En un mercat on internet i les grans superfícies competeixen sobretot en la venda, Moreno defensa el valor del seu taller: “Aquí s’arreglen tota mena de bicicletes”, tant hi entra una de competició com una d’infantil, perquè “tothom té el mateix dret que li arreglin la bicicleta”. A més, s’han especialitzat en la restauració de bicicletes clàssiques, un nínxol on falten eines i coneixements especialitzats i pel qual reben encàrrecs habituals.
En aquest llarg recorregut, el paper de la María Dolores ha estat fonamental. “El 60% del negoci és per ella; si no fos per la seva serietat, sot se n’hauria anat en orris”, reconeix en Rafa. Plegats han convertit el local en un dinamitzador del barri de Sant Pere Nord.
Una escola nascuda al taller
Fa poc més d’una dècada, de converses entre les parets de la botiga, "hi va néixer l’Escola de Ciclisme Vallès. Vam començar fent sortides amb dos nois i els seus pares perquè, a la ciutat, no hi havia ningú que ho fes. Vam acabar reunint més de 50 joves federats, arribant a ser l’escola de ciclisme més gran de Catalunya”, comenta el propietari. Des de Moreno 112 lamenten que el sector hagi descuidat la base. “Les botigues grans només van a buscar el client amb alt poder adquisitiu, però per la canalla no aposta ningú”, explica. Una pedrera que ell defensa com a “essencial” per al futur d’aquest esport.
Amb 63 anys i sense un relleu generacional definit, en Rafa Moreno descarta rotundament una jubilació anticipada. Mentre la salut i l’energia l’acompanyin, té clar que continuarà al peu del canó, mantenint intacte l’esperit d’un taller de barri de tota la vida.