MútuaTerrassa celebra deu anys de formació en cirurgia del mediastí

El Servei de Cirurgia Toràcica de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) celebra una dècada de formació específica en l’exploració quirúrgica del mediastí. El centre organitza els dies 22 i 23 d’octubre la desena edició del workshop dedicat a aquesta tècnica, una activitat formativa patrocinada per la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR) que ha instruït prop d’un centenar de professionals.
El curs està adreçat a cirurgians toràcics adjunts i residents que vulguin aprofundir en les tècniques d’exploració quirúrgica del mediastí, una regió situada entre els pulmons que té un paper rellevant en l’estadificació del càncer de pulmó. Aquesta exploració permet determinar l’extensió de la malaltia i contribueix a orientar les decisions terapèutiques.
La formació combinarà continguts teòrics i pràctics. Les sessions teòriques tindran lloc dijous a la tarda a l’edifici docent de MútuaTerrassa, mentre que divendres al matí els participants podran seguir casos clínics interactius i intervencions en directe a quiròfan per conèixer de primera mà els procediments i les particularitats d’aquest abordatge.
Les conferències aniran a càrrec de professionals dels serveis de Cirurgia Toràcica, Anestesiologia i Reanimació i Anatomia Patològica de l’HUMT. El doctor Juan Manuel Ochoa serà l’encarregat de presentar i conduir la discussió dels casos clínics.
La doctora Mireia Serra, cap del Servei de Cirurgia Toràcica de l’HUMT, dirigeix el workshop i forma part del comitè organitzador, juntament amb els doctors Ramon Rami i Sergi Call, caps clínics del servei. La inauguració comptarà amb la participació de la doctora Salvadora Delgado, directora assistencial de l’Àmbit Quirúrgic de la Fundació Assistencial MútuaTerrassa; el doctor José Sanz, cap del Servei de Pneumologia de l’hospital i coordinador de l’Àrea d’Oncologia de la SEPAR, i el doctor José Luis Recuero, coordinador de l’Àrea de Cirurgia Toràcica de la mateixa societat.