Podran 100 estudiants de tot Catalunya resoldre els grans problemes del món en només 12 hores?

Terrassa

Terrassa acull aquest dissabte la quarta edició de l’Engihack a l’ESEIAAT-UPC, la marató d’innovació on el talent jove s'enfronta a l'emergència climàtica, la salut o la digitalització

  • UPC de Terrassa

ARA A PORTADA

Publicat el 16 d’octubre de 2026 a les 12:46

El campus de la Universitat Politècnica de Catalunya a Terrassa torna a convertir-se en l'epicentre del talent i la creativitat del país. L’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT-UPC) serà la seu aquest dissabte, 17 d’octubre, de la quarta edició de l’Engihack, la marató d’enginy organitzada pel Col·legi i l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya.

Des de les 9 del matí i fins a les 21 hores, més d’un centenar d’estudiants de les universitats d’enginyeria industrial catalanes treballaran contra rellotge durant 12 hores de treball intensiu per posar a prova la seva capacitat d'innovació.

Els sis reptes sobre la taula

Els equips hauran de dissenyar en un sol dia solucions reals i aplicables als sis grans desafiaments actuals de la societat:

  • L'energia
  • L'emergència climàtica
  • La transformació digital
  • La salut de les persones
  • La indústria innovadora
  • La construcció d'una societat justa

L'esdeveniment funcionarà, a més, com un pont directe entre els futurs enginyers i destacades empreses del sector industrial que hi participen a la cerca de nou talent.

Antecedents d'èxit: idees que salven vides

L'edició d'enguany arriba precedida pels projectes d'alt impacte de la darrera convocatòria. Entre les idees premiades en l'última edició destaquen:

1r Premi (3.000 €): Un sistema intel·ligent d'alertes visuals d'emergència per evitar el col·lapse dels serveis de rescat.

2n Premi: Una carpa intel·ligent equipada amb plaques solars flexibles que es mou seguint el sol per protegir els operaris de l'estrès tèrmic.

3r Premi: Un prototip de casc per a bombers amb sensors que detecten fums tòxics en temps real i alerten de la necessitat d'evacuar.

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