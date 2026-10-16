Podran 100 estudiants de tot Catalunya resoldre els grans problemes del món en només 12 hores?

El campus de la Universitat Politècnica de Catalunya a Terrassa torna a convertir-se en l'epicentre del talent i la creativitat del país. L’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT-UPC) serà la seu aquest dissabte, 17 d’octubre, de la quarta edició de l’Engihack, la marató d’enginy organitzada pel Col·legi i l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya.
Des de les 9 del matí i fins a les 21 hores, més d’un centenar d’estudiants de les universitats d’enginyeria industrial catalanes treballaran contra rellotge durant 12 hores de treball intensiu per posar a prova la seva capacitat d'innovació.
Els sis reptes sobre la taula
Els equips hauran de dissenyar en un sol dia solucions reals i aplicables als sis grans desafiaments actuals de la societat:
- L'energia
- L'emergència climàtica
- La transformació digital
- La salut de les persones
- La indústria innovadora
- La construcció d'una societat justa
L'esdeveniment funcionarà, a més, com un pont directe entre els futurs enginyers i destacades empreses del sector industrial que hi participen a la cerca de nou talent.
Antecedents d'èxit: idees que salven vides
L'edició d'enguany arriba precedida pels projectes d'alt impacte de la darrera convocatòria. Entre les idees premiades en l'última edició destaquen:
1r Premi (3.000 €): Un sistema intel·ligent d'alertes visuals d'emergència per evitar el col·lapse dels serveis de rescat.
2n Premi: Una carpa intel·ligent equipada amb plaques solars flexibles que es mou seguint el sol per protegir els operaris de l'estrès tèrmic.
3r Premi: Un prototip de casc per a bombers amb sensors que detecten fums tòxics en temps real i alerten de la necessitat d'evacuar.