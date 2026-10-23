Positivo Man celebra una dècada a la Font Vella amb una gran festa: "Passaran moltes coses a dins"

La botiga
Positivo Man del carrer de la Font Vella, 37, celebra aquest dissabte 24 d'octubre el seu desè aniversari amb una festa oberta al públic que combinarà música, regals, sortejos i descomptes. De les 17 a les 20.30 hores, l’establiment commemorarà una dècada al centre de la ciutat amb DJ en directe, consumicions gratuïtes i diverses sorpreses per als clients.
“Passaran moltes coses a dins”, avança
Sergio Rodríguez, un dels socis d'un negoci que comparteix amb el seu germà Ismael i Miquel Ortiz. La celebració inclourà un 25% de descompte en tots els articles de la botiga, així com tres sortejos de vals de compra de 100 euros, previstos a les 18, les 19 i les 20 hores. Per participar-hi, caldrà disposar del tiquet de compra.
La festa també tindrà
música comercial dels anys 80 i 90, així com cervesa i cava gratuïts per als assistents. A més, les 50 primeres persones que hi arribin s’enduran una samarreta de regal. Una altra de les propostes serà el joc del polsador, en què els participants podran guanyar una gorra si aconsegueixen aturar el cronòmetre en el moment exacte.
La tarda comptarà amb la presència de
Doctor Flo, nom artístic de Jordi Flores, que actuarà com a "showman" a l’entrada de l’establiment per animar l’ambient i convidar els vianants a sumar-se a la celebració. L'inici d'una expansió comercial
L’aniversari servirà per commemorar una dècada de trajectòria d’un establiment que va tenir un paper important en el creixement de la cadena. “Va funcionar des del primer moment”, recorda Sergio Rodríguez, que explica que l’obertura al carrer de la Font Vella
va marcar l’inici d’una nova etapa per al negoci: “Aquest concepte ens va portar al creixement i a l’expansió”. La botiga va néixer amb la voluntat d’oferir una proposta diferenciada dins del sector de la moda masculina. El projecte es va convertir en una de les primeres passes d’un model que, amb el temps, s’ha estès a altres municipis.
Actualment, Positivo Man disposa de
deu establiments, repartits entre Terrassa i diverses localitats catalanes, com Manresa, Valls, Tàrrega, Martorell, Esparreguera, Olesa de Montserrat, Mollerussa, Reus i Gavà. La botiga de la Font Vella, per tant, no només celebra els seus deu anys, sinó també el recorregut d’un projecte comercial que ha anat guanyant presència més enllà de la ciutat.
Pel que fa a l’oferta, l’establiment manté bona part de l’essència dels inicis. La roba de
Jack & Jones continua sent la base de la col·lecció, tot i que la marca pròpia (Positivo Man) ha anat guanyant protagonisme. Actualment, representa aproximadament el 30% de la roba que comercialitza la cadena, mentre que el 70% correspon a Jack & Jones.
Aquesta botiga en concret s’adreça a un públic masculí ampli,
des de joves fins a clients d’edat avançada. “Tenim clients de 70 anys i més que ens compren”, explica Rodríguez, que destaca la varietat de col·leccions com un dels factors que permeten arribar a perfils diferents.