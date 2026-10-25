Saps on és... la campana que no vetlla una església?

Un dels segells que es pot considerar distintiu d’aquesta ciutat són les xemeneies i no cal aprofundir gaire sobre aquest tema. Tanmateix, si es fes una prospecció buscant altres elements destacats, s’hi podrien incloure tota una llista, entre la que hi trobaríem uns objectes amb una relació estreta amb parròquies i esglésies, les campanes. No són de dret exclusiu per a edificis religiosos i també se’n poden descobrir a altres construccions.
Passa amb aquesta de bronze, de 62 centímetres de diàmetre i un pes aproximat de 138 quilos. Està situada en la zona del Vapor Gran, que es va construir l’any 1857 pel mestre d’obres Jacint Matalonga. Aquesta gran fàbrica tèxtil, coneguda també com La Auxiliar Tarrasense, va anar canviant i la transformació va deixar alguns detalls del passat, com una nau que estava aïllada de les altres i que llueix aquesta campana.
Una part del Vapor Gran va ser enderrocat, però aquesta nau solitària, com altres del complex, es manté. Al blog “Passejant per Terrassa”, Jordi Plana i Nieto explica que el motiu de la campana era “donar informacions als treballadors (com el final del torn)”. Una variant de la clàssica sirena.
Planta baixa
Aquest petit edifici està format per una “planta rectangular de planta baixa més dos i de coberta a dues aigües que també ha estat rehabilitat” dins del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de l’any 2003”. Segons campaners.com, el fonedor d’aquesta campana de bronze fou Ysidro Pallés i va ser l’any 1861 quan va dur a terme aquesta feina. També es diu que té unes nanses “decorades amb cares antropomorfes barbades” i hi ha imatges de la Crucifi xió, la Verge Maria amb el Nen en braços, el Lliri de Sant Josep i Sant Isidre i també de la marca de la fàbrica