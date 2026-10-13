Seràs membre d’una mesa electoral a les eleccions generals del 29-N? Quan i com rebràs la notificació si t’han triat

Amb la convocatòria oficial de les eleccions generals del pròxim 29 de novembre de 2026, molts electors de Terrassa es pregunten quan sortiran de dubtes sobre si hauran de formar part d’una mesa electoral. El calendari electoral ja fixa totes les dates clau des de la selecció fins als terminis de notificació i al·legacions.
A continuació s'explica com funcionarà el procés a la ciutat:
Dates clau del calendari electoral a Terrassa
Del 12 al 19 d’octubre: Període de consulta del cens i reclamacions de dades.
Del 31 d’octubre al 4 de novembre: Finestra legal per al sorteig de les meses. En el cas de Terrassa, la sessió extraordinària del ple per al sorteig tindrà lloc el dilluns 2 de novembre de 2026 a les 9.30 hores.
Del 2 al 7 de novembre: Lliurament de les notificacions oficials als ciutadans triats.
Del 13 al 27 de novembre: Campanya electoral.
28 de novembre: Jornada de reflexió.
29 de novembre: Jornada electoral (votacions de 9 a 20 hores).
Terrassa en xifres: 55 col·legis i 261 meses
L'organisme municipal desplegarà una infraestructura logística distribuïda per tot el municipi:
- 55 col·legis electorals repartits en centres cívics, escoles, instituts i altres equipaments de la ciutat.
- 261 meses electorals en total.
Això implica que en el sorteig del 2 de novembre s'escollirà un total de 2.349 terrassencs i terrassencs (entre 1 president, 2 vocals i 2 suplents per a cada càrrec per mesa).
Com i quan sabràs si t'ha tocat?
Que el sorteig es faci el 2 de novembre no vol dir que la informació sigui immediata per a l'elector.
Notificació a domicili: Les persones designades rebran la carta oficial aproximadament entre el 2 i el 7 de novembre.
Mitjà de lliurament: La notificació es fa en mà al domicili habitual mitjançant la Policia Local o per correu certificat. La carta inclou un manual d'instruccions detallat sobre les funcions a desenvolupar.
Qui pot ser triat?
Poden ser designades les persones inscrites al cens electoral de Terrassa que compleixin aquestes condicions:
- Saber llegir i escriure.
- Tenir menys de 70 anys.
Excepció per edat: Les persones designades d’entre 65 i 69 anys poden al·legar l’edat com a causa d’excusa en un termini de set dies des de la recepció de la notificació.
Els suplents tenen l'obligació legal d'assistir al col·legi electoral el diumenge 29 de novembre a les 8 del matí. Una vegada es constata que els titulars hi són presents i la mesa es constitueix amb normalitat, els suplents que no hagin d’ocupar una vacant poden marxar un cop constituïda la mesa. Si falta algun titular, el suplent assumeix el seu lloc per a tota la jornada electoral.
Terminis per presentar renúncies o al·legacions
Formar part d'una mesa és un deure ciutadà obligatori, però es pot al·legar en els casos previstos per la llei:
Termini general (7 dies): Des que es rep la notificació, es disposa de set dies naturals per presentar al·legacions justificades i documentades davant la Junta Electoral de Zona (JEZ) de Terrassa.
Causa sobrevinguda: Si el motiu d'impossibilitat apareix posteriorment, s'ha de comunicar a la JEZ com a mínim 72 hores abans de la jornada electoral (o de manera immediata si la causa es produeix just abans de la constitució de la mesa).