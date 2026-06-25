Terrassa acollirà les primeres Jornades d’Universitat Sènior de Parla Catalana per lluitar contra l’edatisme

L’Eseiaat-UPC organitzarà els dies 2 i 3 de juliol les primeres Jornades d’Universitat Sènior de Parla Catalana, una iniciativa pionera que neix amb l’objectiu de cohesionar els programes universitaris adreçats a persones majors de 55 anys dels territoris de parla catalana i obrir un espai de reflexió sobre l’envelliment actiu, la formació permanent i la lluita contra l’edatisme.
L’esdeveniment, impulsat des del Diploma Sènior “Ciència, Tecnologia i Societat” de l’Eseiaat amb la col·laboració de l’Ajuntament, reunirà prop de 180 assistents i comptarà amb tres conferències magistrals, 33 comunicacions distribuïdes en tres taules temàtiques paral·leles i la participació d’experts procedents de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears.
Durant la presentació de les jornades, la directora del Servei d’Innovació, Universitat i Transferència del Coneixement de l’Ajuntament de Terrassa, Esther López, ha destacat que “la UPC ha estat un agent estratègic, fonamental, no només des de la perspectiva del món acadèmic i formatiu, sinó també com a agent socioeconòmic i cultural de primer ordre”. La responsable municipal també subratlla que les jornades encaixen plenament amb les polítiques de promoció de la gent gran desenvolupades pel consistori. En aquest sentit, apunta que l’activitat és una oportunitat per “lluitar contra l’edatisme, promoure totes les capacitats, el talent, el coneixement i l’experiència que la gent gran té i posar en valor tot allò que poden aportar activament a la societat”.
Per la seva banda, la directora acadèmica del Diploma Sènior de l’Eseiaat i directora del comitè científic de les jornades, Beatriz Escribano, explica que la iniciativa neix de la necessitat de donar visibilitat als programes universitaris per a persones grans i de crear una xarxa estable de col·laboració entre estudiants, professorat, investigadors i institucions. “Mai hem de deixar d’aprendre perquè el coneixement ens fa millors persones i més felices”, defensa Escribano, que considera imprescindible reivindicar el dret a l’aprenentatge al llarg de tota la vida. Segons relata, les jornades també volen contribuir a trencar estereotips associats a l’edat i demostrar que les persones majors de 55 anys continuen sent un motor de canvi i progrés social.
Entre els objectius principals hi ha el debat sobre l’edatisme, la generació de xarxes de coneixement entre els diferents programes universitaris sènior i la difusió de bones pràctiques relacionades amb l’envelliment actiu. “Hi ha moltíssima gent activa que està fent aportacions a la societat i el que volem és donar visibilitat a aquestes actuacions”, assenyala.
El programa inclourà tres conferències magistrals. La inaugural anirà a càrrec de la professora emèrita Maria Jesús Comellas, mentre que les altres dues seran impartides per representants del País Valencià i les Illes Balears. Paral·lelament, es desenvoluparan tres espais de debat centrats en l’educació al llarg de la vida i l’envelliment actiu, les experiències de les universitats sènior i el paper d’aquests programes com a agents de canvi social. Un dels elements singulars de la trobada serà la participació de 33 comunicacions presentades per gairebé mig centenar de ponents, una fórmula que, segons l’organització, no té precedents en aquest àmbit. Les aportacions quedaran recollides posteriorment en un llibre d’actes que es podrà consultar públicament.
La cita també vol reivindicar la llengua catalana com a vehicle de coneixement i de transmissió acadèmica. Per aquest motiu, totes les activitats es desenvoluparan en català. “Normalment tots els congressos o les jornades es fan en anglès o en castellà. Des d’aquí volem aportar el nostre granet de sorra perquè el català és l’idioma propi de la UPC i també de l’Ajuntament”, explica Escribano.
La directora acadèmica ha aprofitat la presentació per reivindicar el paper de Terrassa com a ciutat universitària i seu d’aquesta iniciativa pionera: “Quan vam tenir aquesta idea ja ens deien des de Barcelona que ho faríem a Barcelona. Vam dir que no, que ho faríem a Terrassa”. Amb més de 140 persones inscrites a pocs dies de la seva celebració i una previsió que podria omplir-se de participants, les jornades aspiren a convertir-se en una cita de referència per al món universitari sènior.