Terrassa celebra el Dia Mundial de les Persones de Talla Baixa

Aquest dissabte 25 d'octubre és el Dia Mundial de les Persones de Talla Baixa i Terrassa l'ha celebrat per cinquè any consecutiu amb un acte commemoratiu al Vapor de Prodis. L'esdeveniment, organitzat per l'Associació de Familiars i Afectats de Patologies de Creixement (AFAPAC), té com a objectiu donar visibilitat a les persones amb nanisme i altres patologies que afectes al creixement, així com reivindicar els seus drets i promorure la igualtat real d'oportunitats.\r\n\r\nL'acte també ha comptat amb la presència de professionals de la salut i ha inclòs la lectura d'un manifest reivindicatiu en el qual s'ha clamat per la dignitat, els drets i la plena inclusió d'aquest col·lectiu.\r\n