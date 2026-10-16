Terrassa congela l’obertura de botigues de 24 hores i salons d’ungles

L’Ajuntament no permetrà obrir durant un any noves botigues de conveniència amb horari ampliat, conegudes popularment com a botigues de 24 hores, en els locals dels principals eixos comercials i cívics. És l’única activitat afectada fora del centre històric, on la restricció s’estén a vuit tipologies: a més d’aquestes botigues, els serveis d’ungles, els negocis de màquines de venda automàtica, el menjar per emportar, els locutoris i serveis de transferència de diners, la telefonia mòbil, les bugaderies d’autoservei i els trasters. Ho estableix un decret municipal signat aquest divendres.
La mesura no afecta els negocis que ja funcionen, tot i que no es podran ampliar, ni els locals fora dels eixos. En canvi, atura les sol·licituds en tràmit. “Els que ja tenim, ja els tenim, i benvinguts”, ha dit Xavier Cardona, tinent d’alcalde de Territori i Habitatge i regidor de Comerç. “Ara necessitem aquest marge de veure què està passant a la ciutat”, ha afegit.
La moratòria arriba per dues vies. D’una banda, la feina que el govern, segons ha remarcat Cardona, ja havia engegat amb el Pla director de comerç, presentat al ple el 28 de març de 2025, i amb l’estudi sobre els locals en planta baixa del maig passat, que en va comptabilitzar 10.601 i va constatar que més de 2.000 havien canviat de tipologia almenys una vegada des del 2015. De l’altra, la proposta d’ERC que el ple va aprovar per unanimitat a l’abril i que ja plantejava un cens comercial, un pla especial d’usos i, si calia, suspensions temporals de llicències. Durant aquest any, l’Ajuntament farà un nou estudi amb el nombre d’establiments de cada tipus, la seva evolució i la seva distribució a la ciutat.
Com amb les benzineres
Cardona ha comparat la mesura amb la suspensió d’un any que es va aplicar a les benzineres, que ara tornen a instal·lar-se a la ciutat “amb unes característiques molt concretes”. El regidor ha defugit qualsevol estigmatització i s’ha desmarcat de l’etiqueta de comerç de baix valor afegit: “Tota persona emprenedora té dret a guanyar-se la vida”. Tot i així, ha defensat que un eix amb un sol tipus de comerç perd atractiu i que aquestes tipologies han crescut molt en pocs anys, pel canvi d’hàbits de consum.
L’informe de Promoció Econòmica que avala el decret vincula les botigues de conveniència, obertes un mínim de 18 hores i sovint les 24, a soroll de matinada, consum d’alcohol al carrer, voreres ocupades per repartidors i incompliments en seguretat alimentària, i sosté que estan substituint merceries, llibreries o fleques familiars, amb una “pèrdua d’identitat” del centre i dels barris.
Abans de fer-la pública, la decisió s’ha comunicat als grups municipals i a les associacions de comerciants, i, segons Cardona, “la gent està responent bé”. El regidor també ha remarcat que altres municipis fan el mateix i que Terrassa “no és un cas aïllat”.
ERC ho celebra
Ona Martínez, portaveu d’ERC, ha celebrat el decret, que veu com una eina per preparar el pla d’usos. “L’objectiu principal és que se’n beneficiï la ciutat i que se’n beneficiïn la gent i els comerços”, ha dit. “Tots, quan passegem per la ciutat, veiem que els eixos comercials se’ns van empobrint en termes de diversitat”, ha afirmat Martínez, que creu que “toca actuar” i prendre “decisions valentes”. “No es tracta d’assenyalar ningú”, ha insistit.
Un any ampliable a dos
La suspensió durarà com a màxim un any des que es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Si en aquest temps s’aprova inicialment la nova regulació, passa a ser obligatòria i es pot allargar fins a dos anys. Després, no se’n podrà aprovar cap altra per al mateix àmbit i la mateixa finalitat durant tres anys.