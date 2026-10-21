Terrassa Cooperativa presenta “Hackers Socials Davant la IA”

El programa Terrassa Cooperativa ha presentat aquest matí “Hackers socials davant la IA”, un conjunt d’activitats que tindrà lloc del 30 d’octubre al 19 de novembre i que té com a objectiu plantejar una reflexió ètica i moral sobre l’ús de la IA.
Terrassa Cooperativa treballa seguint tres eixos: enfortir els barris, apropar les persones i construir el futur. Meritxell Lluís, tinenta d’alcalde de Promoció Econòmica i Educació i regidora d’Emprenedoria i Economia Social, ha destacat el tercer eix com a pilar fonamental d’aquesta iniciativa. “Les activitats giren al voltant d’aquest eix, que ens convida a reflexionar de manera col·lectiva sobre com volem que sigui la societat dels pròxims anys”, ha declarat Lluís.
Les activitats estaran orientades a tota mena de públics, especialment a empreses i entitats, però també a estudiants –de secundària, batxillerat, cicles formatius i universitaris– i a la ciutadania en general. De fet, la primera iniciativa dins aquest marc d’activitats serà un monòleg de l’humorista Marc Serrats, en què proposarà una mirada crítica i irreverent sobre el món, tot plegat amb el seu característic humor àcid.
A banda d’això, tindran lloc altres propostes. Es farà un taller –basat en reptes, jocs i situacions pràctiques– sobre la IA i l’economia social i solidària, una xerrada introductòria sobre la IA en el context laboral, una peça de microteatre sobre processos socials i creatius, un taller de descoberta sobre el miratge tecnològic enfocat a l'alumnat universitari i de formació professional i una jornada matinal per a empreses, entitats i projectes d’emprenedoria amb valors, també sobre el paper de la IA en el marc d’una economia social i solidària.
El conjunt d’activitats d’enguany recupera el lema de “Hackers socials”, que ja es va utilitzar en una campanya de Terrassa Cooperativa de l’any passat. La iniciativa, anomenada “Som hackers socials, recuperem la sobirania tecnològica”, també estava dedicada al paper de la tecnologia dins l’economia social.