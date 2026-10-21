Terrassa obre els ajuts de fins a 200 euros per netejar grafits: “Si tenim una allau de peticions, la partida s’esgotarà”

L’Ajuntament de Terrassa ha obert la convocatòria de subvencions perquè els propietaris d’immobles netegin o repintin les pintades i els grafits no autoritzats de les façanes i els murs que donen a la via pública. L’ajut cobreix el 50% del cost acreditat de la intervenció, amb un màxim de 200 euros per beneficiari, i la partida és de 50.000 euros. Les sol·licituds s’atendran per ordre d’entrada fins que s’esgoti la dotació.
Xavier Cardona, tinent d’alcalde de Territori i Habitatge, ha presentat aquest dimecres la línia d’ajuts, que vol arribar allà on els serveis municipals no poden. “Nosaltres no podem actuar en propietat privada sense un consentiment explícit del propietari”, ha recordat. Per això l’Ajuntament finança una part de la neteja de les façanes privades, mentre que els equips de manteniment continuen treballant en els espais públics. Les bases de la convocatòria, que el ple va aprovar inicialment a final d’octubre del 2025, recullen que les pintades sovint suposen una despesa per als propietaris afectats.
El termini es va obrir el 16 d’octubre, l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB). El text oficial fixava com a data límit el 30 d’octubre, però l’Ajuntament ja té un decret que l’amplia fins al 16 de novembre. Ara bé, el termini es pot tancar abans si s’acaben els diners. “Si tenim una allau de peticions, la partida s’esgotarà més fàcilment”, ha advertit Cardona.
Hi poden optar les persones físiques i jurídiques titulars o cotitulars dels immobles i les comunitats de propietaris. En els edificis en règim de propietat horitzontal, la sol·licitud l’ha de presentar el president o l’administrador de la comunitat. Els sol·licitants han d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de les de la Seguretat Social. Tampoc no poden estar inhabilitats per contractar amb l’administració ni trobar-se en cap dels supòsits de reintegrament que preveu la normativa de subvencions. Les entitats sense ànim de lucre, a més, han d’estar inscrites al Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes (RMEAC). El tràmit només es pot fer de manera telemàtica, a través de la seu electrònica municipal.
Un cop concedida la subvenció, els beneficiaris tindran tres mesos per fer la neteja o el repintat i acreditar-ho. Hauran de presentar la justificació en el termini màxim d’un mes des que acabin els treballs. La contractació va a càrrec del propietari, que ha d'encarregar la feina a una empresa o professional.
L’ajut serveix tant per a una petita pintada com per a un mural, sempre que no estigui autoritzat. “Si és autoritzat, haurà de passar per la taula de murals”, ha explicat Cardona. Amb aquesta taula, l’Ajuntament està ordenant tots els murals de la ciutat.
El PSC planteja augmentar la partida per al 2027
“És una primera partida que posem perquè no sabem cap on avançarà aquesta convocatòria. Pot ser que fem curt, pot ser que ens sobri”, ha reconegut el tinent d’alcalde. La proposta de pressupost del 2027 també preveu 50.000 euros per a aquesta línia, tot i que el grup municipal del PSC ha plantejat augmentar-ne la dotació en el marc de la negociació dels comptes. “Si ara veiem que la partida s’esgota ràpid, ens donarà indicadors per acceptar aquesta proposta que fa el PSC”, ha assegurat Cardona.
“Cada façana és diferent i cada actuació de retirada d’un grafit té un cost diferent”, ha remarcat Cardona. N’hi ha que es poden retirar amb 150 euros i d’altres que en necessiten 2.000 euros. El topall de 200 euros s’ha fixat per arribar a com més casos millor. “Si funciona bé, ja tenim un indicador. Si no funciona bé, ho haurem d’adaptar”, ha dit. En aquest cas, les bases s’haurien d’ajustar a intervencions més costoses, i amb més pressupost el límit podria ser més alt.
Vuit expedients sancionadors per pintades aquest any
Pel que fa a l’espai públic, l’equip específic de manteniment urbà ha fet 405 actuacions de repintat des del 2024, en elements com plaques, ponts, passarel·les, monuments i mobiliari urbà. Aquest any, l’Ajuntament ha obert vuit expedients sancionadors a persones identificades mentre feien grafits o pintades sense autorització. Els darrers anys, la xifra s’ha mogut entre els 10 i els 15 expedients anuals. L’ordenança de convivència preveu sancions de fins a 500 euros per a aquestes conductes.
Cardona no ha concretat el perfil de les persones expedientades, però s’ha mostrat satisfet que les hagin pogut identificar i que hagin d’assumir les conseqüències del que han fet. L’Ajuntament tampoc no té un recompte de les pintades de la ciutat, perquè és una xifra que canvia d’un dia per l’altre. Cardona ha posat com a exemple els carrers comercials, on hi ha moltes pintades i on el consistori voldria intervenir, però no pot. Ara cal veure com respon la ciutadania, ha dit, i confia que la resposta sigui bona per poder “dignificar l’espai públic i les façanes de la nostra ciutat”.