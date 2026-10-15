Terrassa planta cara a l’oblit en memòria de Companys i les víctimes del franquisme: "És un homenatge de ciutat i de país"

La plaça de Lluís Companys ha acollit aquest dijous a la tarda l’acte institucional de commemoració del Dia Nacional de les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme, coincidint amb el 86è aniversari de l’afusellament del president de la Generalitat. La música, el silenci i les paraules de la regidora de Memòria Democràtica, Montserrat Caupena, han marcat una cerimònia que ha reivindicat la memòria històrica com una responsabilitat col·lectiva.
L’acte ha arrencat amb la interpretació d’“Abril 74”, de Lluís Llach, a càrrec de la cantant Mariona Pallach. Després d’un minut de silenci, s'ha fet la tradicional ofrena floral al peu del monument dedicat al president Companys. La peça, escrita en el context de la Revolució dels Clavells a Portugal, ha servit de punt de partida per a la intervenció de Caupena, que n'ha destacat el significat en un acte com aquest.
En la seva intervenció, la regidora de Memòria Democràtica ha recordat que “Lluís Companys va ser víctima del nazisme i de la repressió franquista”, subratllant el simbolisme de la seva figura com a “president legítim de la Generalitat”. El dirigent català va ser afusellat el 15 d’octubre del 1940 al castell de Montjuïc, després de ser lliurat a les autoritats franquistes per la Gestapo.
Memòria de ciutat i país
Caupena ha defensat que l’acte anava més enllà de les diferències polítiques i s’inscrivia en la tasca municipal per “preservar i difondre la memòria de les víctimes del feixisme i el franquisme. Aquest és un homenatge de ciutat i de país”, ha expressat. En aquest sentit, ha recordat que la ciutat comptarà l’any vinent amb 44 llambordes Stolpersteine repartides per diversos carrers, “senyalitzant els llocs de residència de les víctimes terrassenques d’aquells règims totalitaris i criminals”.
També ha destacat el suport municipal a les visites escolars als camps de concentració de Gusen i Mauthausen, així com el canvi de nom de la plaça del Cementiri Vell per plaça de l’Exili. “La memòria històrica és, sobretot, respecte per la veritat històrica”, ha dit Caupena, que ha reivindicat la necessitat de recuperar els fets “que s’han intentat ocultar, manipular o reinterpretar".
Per a la regidora, recordar les víctimes no és una qüestió d’ideologia, sinó de “drets humans, llibertats, progrés, pau, respecte i convivència”. La cerimònia s'ha tancat amb el cant col·lectiu d’“Els Segadors”.