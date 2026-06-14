Per a municipis petits com Ullastrell i Viladecavalls, tenir una ciutat tan gran a tocar és gairebé una qüestió de convivència diària. Els seus alcaldes, Jaume Puig i Cesca Berenguer, coincideixen que Terrassa és alhora oportunitat i dependència.
“Sense Terrassa, hi hauria molts serveis que serien impossibles de tenir en el nostre poble”, resumeix Berenguer. L’alcaldessa de Viladecavalls destaca que equipaments, oferta cultural, oci o grans superfícies són recursos que els veïns tenen a pocs minuts gràcies a la proximitat amb Terrassa.
L’alcalde d’Ullastrell, Jaume Puig, va més enllà i reivindica la relació de benefici mutu entre la ciutat i els municipis del seu entorn: “Terrassa té la capacitat d’acollir tots els pobles del seu voltant i de generar una simbiosi”, assenyala. Mentre veïns d’Ullastrell o Viladecavalls aprofiten serveis sanitaris, culturals o econòmics de la ciutat, molts terrassencs busquen als pobles espais per passejar, viure o gaudir d’un ritme de vida més tranquil.
Ara bé, tots dos consideren que encara hi ha marge per reforçar aquesta relació: “Necessitem una mirada més integradora pels municipis petits”, defensa Berenguer, que lamenta que “fa uns anys teníem més serveis compartits amb Terrassa que ara”. Puig, per la seva banda, expressa que “és imprescindible una comissió de col·laboració” estable entre Terrassa i la seva àrea d’influència més directa per abordar diferents qüestions. Malgrat aquestes reivindicacions, cap dels dos imagina el seu municipi completament desvinculat de Terrassa.